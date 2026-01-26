Los grandes del reggaetón se juntan en Colombia: Bad Bunny enloquece Medellín con una invitada sorpresa que hizo vibrar al público

Suscríbete a nuestros canales

Lo que ya era una celebración inolvidable para los fanáticos del reggaetón se transformó en un momento histórico cuando Karol G apareció como invitada sorpresa en el último concierto de Bad Bunny en Medellín, desatando una ola de emoción entre miles de asistentes que colmaron el estadio Atanasio Girardot durante la última noche de su gira “DeBí Tirar Más Fotos World Tour”.

Una sorpresa de alto impacto que encendió Medellín

La tercera y última presentación del puertorriqueño en Medellín no solo marcó el cierre de una serie de shows con entradas agotadas, sino que se convirtió en el escenario de uno de los momentos más comentados de la temporada musical. Cuando Karol G subió al escenario junto a Bad Bunny, el público estalló en gritos y ovaciones que parecían no tener fin.

La artista colombiana no solo se mantuvo como presencia sorpresa, sino que interpretó con el boricua su colaboración emblemática Ahora Me Llama, una canción que ambos lanzaron en 2017 y que se ha convertido en una pieza icónica del reggaetón moderno. Este reencuentro en vivo provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre los fanáticos que corearon cada verso con entusiasmo desbordado.

Además de ese momento especial junto a Bad Bunny, Karol G también deleitó al público con algunas de sus propias canciones más potentes, mostrando su dominio escénico y el cariño del público colombiano por una de sus voces más queridas.

Medellín como epicentro del reggaetón y un cierre de gira memorable

Durante el fin de semana del 23 al 25 de enero, Bad Bunny hizo vibrar a más de 40 000 asistentes cada noche, consolidando a Medellín como una de las paradas más especiales de su gira mundial. Cada concierto tuvo invitados distintos y sorpresas, pero fue la aparición de Karol G en la noche final la que quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos más emocionantes del tour.

Este encuentro entre dos de los artistas más influyentes del género urbano no solo rindió homenaje a su trayectoria conjunta, sino que también destacó la profunda conexión entre el público y los sonidos que han marcado la evolución del reggaetón en la última década.

Para muchos asistentes, la combinación de energía, nostalgia y talento de ambos artistas transformó el concierto en una verdadera fiesta cultural, donde la música urbana se celebró en grande, reafirmando su poder de convocatoria en toda Latinoamérica.

Repercusión instantánea en redes y en el mundo musical

Las imágenes y videos del dúo interpretando Ahora Me Llama se viralizaron de inmediato en plataformas como TikTok, Instagram y X, generando miles de publicaciones, comentarios y reacciones de fans alrededor del mundo. El reencuentro de Karol G y Bad Bunny en un escenario en pleno auge de sus carreras fue recibido como uno de los momentos más esperados y celebrados de la temporada.

Este tipo de sorpresas no solo elevan el nivel de los conciertos de Bad Bunny, sino que también reafirman la importancia de Medellín como epicentro del reggaetón, capaz de reunir a estrellas de talla mundial para crear momentos únicos que trascienden generaciones.

