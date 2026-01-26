Suscríbete a nuestros canales

Liliana Rodríguez Morillo, hija mayor del icónico cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, promete encender las redes con su más reciente participación en el podcast Dale que tú puedes de Raúl González. La entrevista, que se estrena este lunes 26 de enero a las 7 PM hora Miami, promete revelar detalles inéditos sobre la vida del artista y su entorno familiar.

Sin filtros ni censura: “Aquí lo conté todo”

La artista llega como invitada de lujo, lista para abordar con total sinceridad los episodios más polémicos y conmovedores relacionados con su familia.

Entre los temas que anticipó, se incluyen duras palabras hacia Carolina, esposa de El Puma, a quien Liliana criticó por no cuidar adecuadamente al cantante en su etapa actual:

“Deja de estar comiendo miér… y cuida a tu marido que está trabajando a los 82 con una bombona de oxígeno para mantenerlos…”.

Reflexiones sobre la vida y legado de El Puma

Liliana también reflexionó sobre los riesgos que enfrenta su padre al continuar con giras y presentaciones:

“No es solamente brincar de país en país, de avión en avión para cantar, agarrense de las manos… Caramba, Dios te dio una segunda oportunidad de vida, moriste, y Dios te resucitó, tienes una cosa pendiente que Dios quiere que tú hagas…”.

Aunque confesó que estos temas ya no la afectan como antes, dejó entrever que la preocupación por la salud de su padre sigue siendo fuerte, sobre todo viendo la intensidad de su ritmo laboral a sus 82 años.

Un episodio que promete dar de qué hablar

El episodio de Dale que tú puedes con Liliana Rodríguez Morillo será uno de los primeros grandes estrenos de farándula del 2026. Los fanáticos esperan declaraciones inéditas y momentos cargados de emociones sobre la vida de uno de los íconos más grandes de la música latina y el vínculo con su familia.

