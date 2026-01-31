Política

Reportan vuelo de EEUU hacia Maiquetía con misión diplomática previsto para esta tarde: detalles

Se estima que la aeronave transporta a la jefa de misión de EEUU, Laura F. Dogu, quien  cuenta con una trayectoria de alto nivel

Por Jennifer James
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 03:12 pm
La nueva jefa de misión de EEUU para Venezuela, Laura F. Dogu, tiene previsto aterrizar en la capital venezolana este sábado 31 de enero de 2026.

De manera extraoficial, se conoció a través de redes sociales que un avión del Departamento de Estado de los Estados Unidos despegó desde Bogotá con destino a Caracas.

Según reportes de rastreo aéreo, se estimaba que la aeronave, que transportaba a miembros de la misión diplomática, aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía alrededor de las 2:15 PM (hora local).

Perfil de la nueva jefa de misión

Laura F. Dogu cuenta con una trayectoria de alto nivel que combina experiencia en seguridad y diplomacia en América Latina:

  • Fue Embajadora de EE. UU. en Honduras (2022-2025) y Nicaragua (2015-2018).
  • Se desempeña como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine.
  • Ocupó cargos estratégicos en países como México, El Salvador, Turquía y Egipto.

Próximos pasos diplomáticos

Con la presencia de Dogu en suelo venezolano, el siguiente anuncio relevante podría ser la fecha oficial para la reapertura de la sede diplomática y el intercambio formal de credenciales con la presidencia interina.

Este paso marcaría un hito en el restablecimiento de las relaciones directas entre ambos países. 

