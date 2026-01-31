Reportan vuelo de EEUU hacia Maiquetía con misión diplomática previsto para esta tarde: detalles

La nueva jefa de misión de EEUU para Venezuela, Laura F. Dogu, tiene previsto aterrizar en la capital venezolana este sábado 31 de enero de 2026.
De manera extraoficial, se conoció a través de redes sociales que un avión del Departamento de Estado de los Estados Unidos despegó desde Bogotá con destino a Caracas.
Según reportes de rastreo aéreo, se estimaba que la aeronave, que transportaba a miembros de la misión diplomática, aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía alrededor de las 2:15 PM (hora local).
Perfil de la nueva jefa de misión
Laura F. Dogu cuenta con una trayectoria de alto nivel que combina experiencia en seguridad y diplomacia en América Latina:
- Fue Embajadora de EE. UU. en Honduras (2022-2025) y Nicaragua (2015-2018).
- Se desempeña como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine.
- Ocupó cargos estratégicos en países como México, El Salvador, Turquía y Egipto.
Próximos pasos diplomáticos
Con la presencia de Dogu en suelo venezolano, el siguiente anuncio relevante podría ser la fecha oficial para la reapertura de la sede diplomática y el intercambio formal de credenciales con la presidencia interina.
Este paso marcaría un hito en el restablecimiento de las relaciones directas entre ambos países.
Visite nuestra seccion de: Internacionales.
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube