¿Pasaporte retenido? Lo que todo migrante debe saber antes de pedir sus papeles al ICE

Suscríbete a nuestros canales

Si has pasado por un procesamiento migratorio, es muy probable que tu documento de identidad más importante esté bajo llave.

Con el endurecimiento de los controles de supervisión, miles de personas se hacen la misma pregunta: “¿Puedo pedir mi pasaporte al ICE?”.

La respuesta es un sí condicionado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiene los pasaportes como protocolo de control para integrarlos a tu expediente (A-File). Sin embargo, existen mecanismos legales para intentar recuperarlo.

El Formulario G-884: Tu llave para recuperar documentos

Para solicitar la devolución de cualquier documento original en manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el camino oficial es el Formulario G-884 (Solicitud de Devolución de Documentos Originales).

Pasos críticos para la solicitud:

Ubicación del expediente: Debes enviar el formulario específicamente a la oficina del ICE o USCIS que custodia tu expediente físico en este momento. Pruebas de identidad: Es irónico, pero para pedir tu identificación debes presentar copias de otros documentos que certifiquen quién eres. Cita con el oficial: Si estás en el programa de supervisión (ISAP), lo más efectivo es plantear la necesidad del documento directamente con tu oficial de deportación asignado.

Escenarios comunes de devolución

El ICE no entrega pasaportes "porque sí". Generalmente, la devolución ocurre bajo tres premisas:

Salida del país: Ya sea por deportación o salida voluntaria.

Trámites externos: Necesidad de renovación de permisos de trabajo o gestiones consulares.

Cierre de caso: Una vez que tu estatus se ha resuelto de manera definitiva.

Análisis de riesgos: lo que debes saber

Antes de solicitar tu pasaporte, considera esta comparativa técnica:

Factor Detalle Copia vs. Original El ICE prefiere entregar copias certificadas. El original suele ser el "rehén" legal hasta el fin del caso. Costo El Formulario G-884 no tiene costo de presentación (es gratuito). Riesgos Pedir el pasaporte sin un proceso de asilo activo puede interpretarse como intención de fuga o salida no controlada. Tiempo La respuesta varía de semanas a meses según la oficina regional.

¡Dato clave! Si el ICE confirma que ha extraviado tu documento (algo que sucede con cierta frecuencia), debes exigir una constancia de pérdida. Sin este papel oficial, el consulado de tu país podría poner trabas para emitirte uno nuevo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube