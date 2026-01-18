¿Perdiste tu pasaporte en EEUU? En estos casos ahora está prohíbo renovar el documento

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece criterios estrictos que obligan a ciertos ciudadanos a tramitar su pasaporte desde cero en lugar de optar por una renovación convencional.

Entre las causas principales para invalidar la renovación directa se encuentran el extravío, robo o daño del documento anterior, así como el hecho de que el pasaporte haya sido emitido hace más de 15 años.

Asimismo, quienes obtuvieron su identificación internacional antes de cumplir los 16 años o aquellos que cambiaron su nombre legal sin contar con el respaldo documental necesario deben presentarse en persona para iniciar una nueva solicitud.

Cómo hacer el trámite

Según informa El Cronista, para completar este trámite, los interesados deben acudir a un centro de aceptación autorizado con el Formulario DS-11, dejando de lado el habitual DS-82.

Es importante que el solicitante presente evidencia física de su ciudadanía, como un certificado de nacimiento, junto con una identificación con fotografía y el pago de las tarifas correspondientes, que ascienden a $130 por la libreta de pasaporte más una tarifa de ejecución de $35.

Las autoridades recomiendan verificar la vigencia de estos documentos con al menos seis meses de antelación a cualquier viaje internacional, ya que la gestión presencial suele demorar más que los trámites por correo.

