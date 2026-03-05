¡También envíos y viajes! ¿Por qué sube todo en los supermercados de EEUU tras los ataques en Irán?

Suscríbete a nuestros canales

El recrudecimiento de las hostilidades militares entre Estados Unidos e Irán sacude los mercados energéticos globales y proyecta una sombra de inflación sobre el consumidor estadounidense.

Tras los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes, el crudo West Texas Intermediate (WTI) experimentó un repunte cercano al 10%, situándose en 74,73 dólares por barril.

Esta inestabilidad en el Estrecho de Ormuz, punto por donde transita el 20% del suministro mundial, ya elevó el promedio nacional de la gasolina a 3,19 dólares por galón, su cifra más alta desde noviembre de 2025.

Otros aumentos

Resulta importante destacar que el alza en los combustibles fósiles actúa como un catalizador que encarece toda la cadena de suministros, afectando no solo el llenado del tanque, sino la estructura de costos de la economía norteamericana en su conjunto.

Más allá del impacto directo en las estaciones de servicio, la escalada de precios amenaza con desestabilizar los siguientes sectores y productos según detalla Mundo Now:

Tarifas aéreas: el incremento en el costo del jet fuel obliga a las aerolíneas a ajustar sus precios de boletos para cubrir sus gastos operativos.

el incremento en el costo del jet fuel obliga a las aerolíneas a ajustar sus precios de boletos para cubrir sus gastos operativos. Logística y distribución: los futuros del diésel alcanzan niveles récord en dos años, lo que encarece el flete de camiones, trenes y barcos de carga.

los futuros del diésel alcanzan niveles récord en dos años, lo que encarece el flete de camiones, trenes y barcos de carga. Alimentos de primera necesidad: el transporte de mercancías hacia los supermercados se vuelve más costoso, un gasto que las empresas suelen trasladar al precio final del producto.

el transporte de mercancías hacia los supermercados se vuelve más costoso, un gasto que las empresas suelen trasladar al precio final del producto. Industria petroquímica: productos derivados como plásticos, envases, fertilizantes y fibras sintéticas enfrentan presiones al alza en sus costos de fabricación.

productos derivados como plásticos, envases, fertilizantes y fibras sintéticas enfrentan presiones al alza en sus costos de fabricación. Turismo y viajes: cruceros y autobuses de larga distancia ajustan gradualmente sus tarifas ante el encarecimiento de la energía necesaria para operar.

Medidas

Para mitigar este impacto, el gobierno de Donald Trump implementó escoltas navales y seguros contra riesgos políticos para los petroleros que cruzan el Golfo Pérsico.

Aunque estas medidas de seguridad lograron moderar parcialmente el pánico inicial en Wall Street, la incertidumbre persiste mientras las represalias iraníes continúen.

Advertencias

Analistas financieros advierten que, si el conflicto en Medio Oriente se prolonga, los ciudadanos enfrentarán una pérdida de poder adquisitivo generalizada, ya que el petróleo es la materia prima base de miles de artículos cotidianos.

Por ahora, el mercado observa con cautela si la intervención militar logrará estabilizar el flujo energético o si, por el contrario, detonará una crisis inflacionaria de largo alcance este 2026.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.