Clásico Mundial de Béisbol: 20 naciones inician la ruta por el trono

La espera ha terminado para los fanáticos de la pelota caliente. Este jueves 5 de marzo de 2026, el Tokyo Dome abre sus puertas para dar inicio a la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El torneo, que por segunda vez consecutiva cuenta con un cuadro extendido de 20 selecciones, se jugará bajo una enorme expectación global y con sedes compartidas en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Japón, el actual monarca y equipo más laureado de la historia, llega con la misión de defender su corona. Aunque Shohei Ohtani no lanzará en esta ocasión para preservar su salud física, su presencia como bateador designado sigue siendo la mayor amenaza del torneo. El "Samurái Japan" intentará extender su hegemonía en una zona donde Corea del Sur y Taiwán prometen dar batalla por los cupos a la siguiente ronda.

Por su parte, el continente americano llega con sed de revancha. Estados Unidos ha conformado un "Dream Team" con el objetivo de recuperar el título en casa, mientras que las naciones caribeñas presentan rosters cargados de talento de Grandes Ligas. Venezuela, por ejemplo, llega con una rotación de brazos envidiable y un núcleo ofensivo que la sitúa entre las grandes favoritas para llegar a las instancias finales en Miami.

Además del prestigio deportivo, este Clásico tiene un tinte estratégico de cara al futuro: las dos selecciones americanas mejor ubicadas (excluyendo a los estadounidenses) asegurarán su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con la gran final programada para el 17 de marzo en el loanDepot Park, comienza una quincena donde el béisbol se convertirá en el centro del mundo deportivo.

