Trump convoca a líderes de 11 países a una cumbre para este sábado: ¿Qué naciones fueron invitadas?

El gobierno de Estados Unidos oficializó la realización de la cumbre Escudo de las Américas, un encuentro que reunirá este sábado en Miami a mandatarios de doce naciones de la región, así lo confirmó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

La reunión, organizada por la administración de Donald Trump, tiene como objetivo principal consolidar un bloque regional que limite la expansión comercial y operativa de China en el continente americano.

Según señaló Infobae, el plan de Washington estará centrado en evitar que China obtenga el control de recursos naturales, la producción de alimentos y las rutas comerciales clave en América Latina.

Esta política se alinea con la actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional y la implementación del denominado “Corolario Trump”, una interpretación moderna de la Doctrina Monroe. Leavitt, puntualizó que la iniciativa tiene como meta central “promover libertad, seguridad y prosperidad en nuestra región”.

Seguridad regional como foco de las conversaciones

Además del enfoque económico, la agenda de la cumbre prioriza la seguridad hemisférica. Los líderes abordarán estrategias conjuntas para enfrentar el tráfico ilegal de drogas y la actividad de bandas criminales trasnacionales. Un punto crítico de la discusión será la gestión de los flujos migratorios en el continente.

“El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva”, apuntó Leavitt.

¿Qué países participarán?

Hasta el momento, la lista de invitados confirmados incluye a representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La portavocía del gobierno estadounidense indicó que la participación de otros jefes de Estado podría confirmarse en las próximas horas.

