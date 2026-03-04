Congreso de EEUU evalúa proyecto de ley H.R 7674 para Venezuela: de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

El representante estadounidense Jared Moskowitz introdujo ante el Congreso de los Estados Unidos el proyecto de ley H.R. 7674, titulado "Ley de Estrategia para la Transición Democrática en Venezuela".

De acuerdo con EVTV Miami, dicha iniciativa surge como un mecanismo para formalizar el apoyo de la administración del presidente Donald Trump hacia la región venezolana.

De ser aprobada, la legislación obligaría al secretario de Estado, Marco Rubio, a presentar en un periodo de 180 días un plan integral de acciones.

Expulsión de influencias extranjeras

Uno de los puntos centrales del texto H.R. 7674 es la exigencia de una estrategia clara para expulsar la presencia de Cuba, Rusia, Irán y China de las fuerzas de seguridad y del estamento militar venezolano.

Además, la propuesta legislativa prioriza la liberación de todos los detenidos por asuntos políticos en Venezuela. Asimismo, contempla la creación de un plan de asistencia exterior diseñado para robustecer a las organizaciones sociales y proteger a quienes ejercen la libertad de prensa.

Es importante destacar que, por ahora, se trata de una propuesta inicial que acaba de ser entregada al Congreso para su revisión. Para que se convierta en una realidad legal, primero debe ser aprobada y firmada.

Si esto ocurre, el gobierno de EEUU tendría el compromiso formal de presentar una ruta clara con fechas y metas fijas. Este plan incluiría acciones concretas, el soporte a la prensa libre y la entrega de ayuda, reafirmando que la situación de Venezuela es una prioridad actual en la agenda de Washington.

