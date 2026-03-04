Siembra Esperanza: ISOLA FOODS, OSOLE y El DVC certificarán a agricultores

Suscríbete a nuestros canales

Por tercer año consecutivo, Isola Foods, OSOLE y El Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), en alianza con Fe y Alegría, certificarán a agricultores del municipio Anaco del estado Anzoátegui en buenas prácticas agrícolas para el cultivo del tomate.

La meta de esta tercera edición será llegar a 1.000 beneficiarios entre agricultores y estudiantes de la Escuela San Joaquín Fe y Alegría. Esta certificación se enmarca en su programa de responsabilidad social "Siembra Esperanza", que tiene como objetivo fomentar la unión entre los agricultores, mejorar sus cosechas y ofrecer más y mejores tomates a todos los venezolanos.

En esta tercera edición de "Siembra Esperanza", en su segunda fase realizada en Anaco, agricultores y estudiantes recibirán capacitación mediante talleres educativos teórico-prácticos desarrollados simultáneamente en la Escuela San Joaquín Fe y Alegría, ubicada en la parroquia San Pedro del Municipio Anaco del estado Anzoátegui.

Desde su inicio en 2023, "Siembra Esperanza" forma a agricultores de tomate en todo el país. En total en todas sus ediciones, 862 docentes, estudiantes y agricultores participaron en el programa. Hoy en día, esta iniciativa se consolida como un programa de formación integral y de impacto positivo en la comunidad agrícola de Venezuela.

En este sentido, Isola Foods, OSOLE, El DVC, APROGRAN, Fe y Alegría establecieron una alianza para otorgar a los egresados del programa "Siembra Esperanza" un certificado de participación. Esta alianza también refuerza el compromiso de Isola Foods, una empresa venezolana con 9 años de trayectoria y su marca OSOLE, de crear alianzas educativas que contribuyan al desarrollo productivo del país, fomentando la educación de los jóvenes para que se enamoren del campo y continúen con el legado que los agricultores construyeron a lo largo de los años.

