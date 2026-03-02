Nasar Dagga y CLX Group presentes en el MWC 2026

Suscríbete a nuestros canales

Un año más, CLX Group y su CEO Nasar Ramadan Dagga regresan al congreso de comunicaciones telefónicas más importante del mundo, el MWC Barcelona 2026. En su séptima visita consecutiva a este megaevento tecnológico, el empresario carabobeño y su equipo se unen a la celebración del 20° aniversario de esta feria en Barcelona, cuyo lema para este 2026 es “La Era del CI”.

Desde este lunes 2 al jueves 5 de marzo, los asistentes al Mobile World Congress tendrán la oportunidad de descubrir los últimos avances tecnológicos en materia de tecnología móvil, incluyendo internet móvil, comunicación y entretenimiento, así como los avances del 5G.

“El MWC 2026 es el escenario perfecto para conectar con el talento global y esa innovación que no se detiene, una evolución que en CLX Group nos motiva a seguir llevando la última vanguardia tecnológica a nuestro país para asegurar que esa misma tecnología encuentre hogar en Venezuela” expresó Nasar Dagga, quien también es presidente de MultiMax.

En este sentido, invitó a los venezolanos a vivir la experiencia completa del MWC 2026 y sorprenderse con los más recientes inventos que revolucionarán el 2026 a través de las redes sociales de @nasardagga y @clx.group.

Nasar Dagga visita el MWC 2026: “La Era del CI”

Tras alcanzar 109.000 asistentes provenientes de más de 205 países el año pasado, se espera que este 2026 el MWC sea mucho más grande que en años anteriores, reuniendo a líderes globales, innovadores, figuras importantes del sector y fans de la tecnología con el fin de explorar el futuro de la transformación móvil y digital.

Este año, los avances están orientados alrededor de seis temas de liderazgo relevantes en esta nueva era de automatización e inteligencia artificial con visión humana y predicción tecnológica. Estas perspectivas son: IA para la empresa, Nexo IA, ConectaAI, Game Changers: Revolucionarios, Infraestructura inteligente y Tech4all.

Junto al liderazgo intelectual que se sumará durante las conferencias pautadas, este año se estrena la iniciativa “New Frontiers”, una muestra inmersiva y futurista que explora los límites de la innovación. También se celebrará la primera experiencia de “Aeropuerto del Futuro”, que llevará la innovación aeronáutica a gran escala. Asimismo, vuelve la emblemática zona de startups e innovación del MWC, 4YFN.

Además, al igual que en años anteriores, la sostenibilidad jugará un papel importante dentro de los sectores de alta demanda, desde colaboraciones con ciudades inteligentes, transporte sostenible, casos de éxito de empresas locales y los verdaderos “unicornios” tecnológicos.

¿Qué esperar del MWC 2026?

Combinando las empresas más poderosas del mundo tecnológico, startups con iniciativas más ambiciosas y a los grandes visionarios del mundo, el MCW 2026 será el epicentro tecnológico de esta semana.

Samsung llega al Mobile World Congress tras sorprender el pasado miércoles 25 con su esperado ‘Galaxy Unpacked’, donde finalmente presentó la línea Galaxy S26. Este dispositivo sufrió varios retrasos, sin embargo, en su debut, promete la experiencia IA de Galaxy más intuitiva, proactiva y adaptativa de la fecha, con una cámara impecable, así como el hardware más potente hasta la fecha. Se espera que su exhibición gire en torno a este modelo.

Por su parte, LG presentará una solución integrada para la arquitectura electrónica automovilística, un gran avance en materia de la creación de vehículos definidos por inteligencia artificial. La división LG Vehicle Solution ha unido la unidad de control telemático (TCU) y el sistema de antenas en un único módulo que no sólo aligera el peso, un elemento vital en carros eléctricos, si no que simplifica los procesos de ensamblaje.

El HONOR Magic V6 promete cautivar durante el MWC 2026, un dispositivo futurista que será presentado por primera vez al mundo como un adelanto al calendario habitual de HONOR. También, la marca mostrará el “Robot Phone” que se anunció por primera vez hace algunos meses, un teléfono que cuenta con una cámara montada en un brazo mecánico que permite el seguimiento automático de objetos y ángulos imposibles.

En lo que se refiere a tecnología Xiaomi, los focos apuntan a los Xiaomi 17 y 17 Ultra con sello Leica; mientras que Motorola lanzará su primer teléfono plegable tipo libro con el Motorola Razr Fold.

Mientras tanto, Intel destacará innovaciones en la red de núcleo (core), la RAN, las redes y el borde empresariales (enterprise edge), con avances que buscan evolucionar a la industria hacia redes más flexibles y de mayor rendimiento que no requieran sustituir por completo los sistemas existentes. Asimismo, la empresa apuesta por la IA como un actor clave para optimizar los flujos de tráfico, lo que, para los usuarios, se traduce en llamadas más claras, conectividad más fiable y experiencias más fluidas.

Además, empresas como Huawei y el instituto NICT mostrarán prototipos funcionales de lo que serán las redes 6G, por lo que podríamos estar ante la llegada de una nueva evolución en la conectividad.

CLX Group en Venezuela

Con una trayectoria de 12 años marcando la pauta en innovación, CLX Group se ha consolidado como el referente tecnológico en Venezuela. Bajo la visión de su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, el grupo empresarial impulsa el desarrollo económico del país a través de sus marcas, que incluyen a CLX Samsung, MultiMax, XIO Store y HONOR Store.

A través de MultiMax, CLX Group integra un ecosistema de más de 400 firmas de prestigio nacional e internacional, entre las que destacan: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, Viotto, SJ Electronics, Vetrux, White-Westinghouse, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, RCA, Philco, Philis Magnavox, Frigidaire y muchas más.

Visita el sitio web oficial de CLX Group: www.clx-group.com o su cuenta en redes sociales: @clx.group, para conocer más sobre los productos y servicios que sus marcas ofrecen al mercado venezolano. También encuéntranos a través del portal de Multimax en www.multimax.com.ve , donde hallarás increíbles promociones en artículos de la más alta calidad y al mejor precio.



Nota de prensa

