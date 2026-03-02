Alerta Mundial: Macron anuncia aumento de arsenal nuclear y amenaza con usarlo para proteger a Francia

Suscríbete a nuestros canales

En un giro radical de su política de defensa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes un incremento inmediato del arsenal atómico del país y advirtió que no dudará en hacer uso de su capacidad nuclear si los "intereses vitales" de la nación se ven amenazados. La declaración, emitida en un contexto de máxima tensión internacional, marca el fin de décadas de una doctrina basada puramente en la disuasión pasiva.



"Nuestra seguridad no es negociable"

Durante un discurso televisado desde la Escuela Militar de París, Macron justificó la medida ante lo que calificó como una "reconfiguración del orden mundial" y la aparición de nuevas amenazas en las fronteras de Europa.

"Francia debe recuperar su autonomía estratégica total. He ordenado el aumento de nuestras ojivas nucleares y la modernización de nuestros vectores de lanzamiento. Que nadie se equivoque: si nuestros intereses son atacados, la respuesta será proporcional y definitiva", sentenció el mandatario.

Puntos clave del anuncio

Aumento del arsenal: Francia, única potencia nuclear de la Unión Europea tras el Brexit, ampliará su número de cabezas atómicas (estimadas hasta ahora en unas 290).

Defensa de Europa: Macron dejó entrever que el "paraguas nuclear" francés podría extenderse a sus aliados europeos si la seguridad del continente se ve comprometida.

Modernización tecnológica: Se destinarán partidas presupuestarias extraordinarias para el desarrollo de misiles hipersónicos con capacidad nuclear.

Reacciones inmediatas



La advertencia de Macron ha generado una onda de choque en las capitales del mundo:

OTAN: El secretario general de la alianza calificó la medida como un "refuerzo necesario" para la seguridad colectiva, aunque pidió cautela en la retórica.

Rusia: El Kremlin respondió de inmediato, tildando las palabras de Macron como una "provocación peligrosa" que acerca al mundo a una confrontación directa.

Washington: La Casa Blanca ha expresado que "toma nota" del anuncio, mientras el presidente Trump mantiene su propia línea de presión sobre el escenario iraní.

