Donald Trump: Todo el mando militar de Irán ha desparecido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este domingo declaraciones para describir la Operación Furia Épica, la ofensiva militar conjunta con Israel que fue ejecutada contra Irán este fin de semana.

Trump la calificó como una de las acciones más complejas y abrumadoras de mundo entero, asegurando que todo el mando militar de Irán ha desparecido.

También reiteró que los ataques continuarán hasta que se alcancen los objetivos.

El presidente estadounidense afirmó que varios altos mandos iraníes sobrevivientes estarían buscando inmunidad y reiteró que el ayatolá Alí Jameneí está muerto, en medio de la ofensiva.

Anticipa más bajas estadounidenses

El mandatario republicano predijo este domingo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación.



"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas", declaró en un video desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, publicado en su cuenta de Truth Social.



Trump agregó que "lamentable, es probable que haya más" antes de que concluya la operación Furia Épica, que inició el sábado y que según el propio presidente estadounidense podría alargarse durante cuatro semanas.



