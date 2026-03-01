Nuevas multas de hasta $2.000 por reciclar botellas en Connecticut: lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un incentivo ecológico para fomentar el reciclaje en Conneticut, Estados Unidos (EEUU), se ha convertido en un terreno legal minado para los residentes y visitantes de la región.

El programa al que hacemos referencia incluye cierto reembolso por botellas de agua, refrescos, cerveza, jugos y, en actualizaciones recientes, ciertos envases de licores y vinos.

Recientemente, las autoridades de Connecticut han intensificado la vigilancia sobre el canje de envases, advirtiendo que el canje indebido de botellas y latas compradas fuera del estado podría resultar en multas de hasta $2.000 dólares.

El conflicto de los "10 centavos"

La controversia se originó tras el éxito del programa de reembolso de Connecticut, que exige a los consumidores pagar un depósito de 10 centavos por envase en el momento de la compra, monto que se devuelve íntegramente al reciclar el objeto en centros autorizados.

Sin embargo, la diferencia de tarifas con estados vecinos, como Nueva York y Massachusetts, donde el depósito es menor o inexistente en ciertos productos, generó un fenómeno de "importación de basura".

Residentes de estados aledaños cruzaban la frontera con cargamentos de envases comprados fuera de Connecticut para cobrar el reembolso de 10 centavos, afectando el presupuesto del programa estatal.

Nuevas sanciones: lo que debes saber

El Proyecto de Ley del Senado 1115 busca cerrar esta brecha legal.

La normativa prohíbe explícitamente que los centros de canje acepten envases de personas que no puedan demostrar que el producto fue adquirido en Connecticut.

Las penalizaciones aprobadas son severas:

Primera infracción: multas que oscilan entre $50 y $500 dólares.

multas que oscilan entre $50 y $500 dólares. Reincidencia: sanciones que pueden escalar hasta los $2.000 dólares.

¿Cómo evitar una multa?

Para los residentes hispanos y trabajadores del área, es fundamental entender que el sistema de escaneo en las máquinas de reciclaje ahora está más integrado.

Los centros de canje tienen la facultad de solicitar una identificación o comprobante de residencia si el volumen de reciclaje es sospechoso o si los envases no corresponden a la cadena de distribución local.

Identifica el sello: antes de intentar canjear, busca en la parte superior o lateral de la lata/botella el sello que diga "CT 10¢". Si el envase solo dice "NY 5¢" o no tiene sello de Connecticut, no intentes canjearlo en Hartford o Stamford; las máquinas modernas detectan el código de barras y podrían invalidar tu transacción o alertar al personal.

Estados con "Ley de Botellas" y prohibición de bolsas

Si te desplazas entre estados para trabajar o visitar familiares, recuerda que las reglas cambian al cruzar la frontera.

Connecticut es uno de los pocos estados con políticas estrictas de depósito reembolsable (5 a 10 centavos).

Además, si realizas tus compras en estos estados, debes llevar tus propias bolsas reutilizables, ya que las de plástico de un solo uso están prohibidas:

Costa Este: Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maine, Rhode Island, Vermont.

Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maine, Rhode Island, Vermont. Oeste y otros: California, Colorado, Hawái, Oregón, Washington.

