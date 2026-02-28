Desmienten los rumores que circulan en redes sociales sobre Miguel Rodríguez Torres

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se intensificaron los rumores sobre la llegada a Venezuela del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.

Entre las versiones estaba que, el mayor general retirado que actualmente vive en España, llegaría a Venezuela a petición de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, para ocupar un cargo dentro del Ejecutivo.

Otro rumor que difundieron a través de X fue que, Rodríguez Torres vendría por intermediación del expresidente español, Rodríguez Zapatero.

¿Cierto o falso?

La cuenta en X de Miraflores al momento, indica que es falso dicho rumor.

En la publicación colocan la palabra "Fake" sobre una de la informaciones difundidas.

¿Quién es Miguel Rodríguez Torres?

Fue ministro del Interior y Director del SEBIN (2010-2014). Sin embargo, fue detenido y estuvo preso cuatro años y 10 meses.

El 21 de enero del 2023, el exministro fue liberado gracias al apoyo de Rodríguez Zapatero, y desde entonces se encuentra exiliado en España.

