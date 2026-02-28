Venezolano Oscar Olivares sorprende: una Gioconda de tapas de plástico cautiva a El Salvador

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, el artista plástico venezolano, Oscar Olivares, ha plasmado su arte con su respectiva forma característica. Con más de 100 mil tapas de plástico de reciclaje, Olivares logró un mural en una zona popular de San Salvador, inspirado en la famosa Gioconda de Leonardo Da Vinci.

El murale cologico se levantó en un edificio de la histórica Colonia Zacamil, en San Salvador. Una zona con más de 50 años, fuertemente golpeada por la ofensiva final (1989) de la sangrienta guerra civil salvadoreña y luego afectada por el accionar de las violentas pandillas, expresa la agencia de noticias EFE.

El arte de este venezolano mide 13 metros de altura y siete de ancho, lo que representó en un momento un reto para el artista plástico. "Valoro que tuve total libertad creativa y en esa libertad creativa pensé la posibilidad de generar una Gioconda salvadoreña. ¿Por qué?, porque la Gioconda es una obra fundamental del Renacimiento y siento que acá, en El Salvador y a nivel de Latinoamérica, se está viviendo un Renacimiento", manifestó.

Para Olivares el mural representa "un reto superado y también un hito. No solamente por lo popular que pueda ser, sino por el impacto, que he visto, que ha generado en la comunidad", señaló el artista.

Aseguró que lo aprendido con su obra será llevado a su país y al resto de Latinoamérica, como "evidencias de cómo sí es posible que nuestras comunidades y ciudades sean transformadas teniendo el arte como protagonista".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube