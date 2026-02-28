Vuelven Las Ketchup: El Aserejé brilla en el Festival de Sanremo

Suscríbete a nuestros canales

El Festival de Sanremo en Italia revivió la nostalgia y la buena música dance cuando el popular 'Aserejé', el himno que conquistó medio mundo desde la España de los años 2000, resonó este viernes en dicho certamen,

Las Ketchup, el grupo de Pop español creador de este contagiante ritmo, y la italiana Elettra Lamborghini, quien compite en el certamen, se encargaron de poner a bailar a los presentes con su presentación.



Lamborghini es una de los treinta artistas que tratan de llevarse este prestigioso concurso musical, con su canción 'Voilà'. No obstante, en esta cuarta noche de gala, los artistas no debían competir interpretando sus propios temas, sino elegir una pareja con la que cantar en dúo alguna canción emblemática.



Por eso, la siempre provocadora Elettra optó por convocar al trío cordobés para bailar -y hacer bailar- el 'Aserejé' desde el escenario del Teatro Ariston de Sanremo, según comenta la agencia de noticias EFE.



"Era el verano de 2002 y en todo el mundo se cantaba y se bailaba un solo 'tormentone' (canción del verano en italiano): 'Aserejé'", así las presentó el presentador de la gala, Carlo Conti.

El Flamenco se apoderó de Sanremo, cuando las Ketchup, junto a la italiana Elettra, se encargaron de prender el evento y, con una coreografía bien montada, con bailarines camuflados entre el público, pusieron a bailar a todos.



"Amigas, gracias", se despidió la anfitriona italiana al finalizar, cerrando su intervención con un espontáneo "¡Arriba España!".



La 76ª edición del mítico festival concluirá en la noche de la mañana del sábado con el anuncio del ganador, que tendrá la posibilidad de representar a Italia este año en Eurovisión.

