Ohtani desata su poder en Japón: exhibición de cara al Clásico Mundial

Shohei Ohtani ha vuelto a demostrar por qué es el epicentro del mundo del béisbol. En la antesala del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el fenómeno japonés acaparó todos los focos en el Vantelin Dome de Nagoya durante la Serie Samurai Japón, transformando una sesión de práctica en un espectáculo que dejó boquiabiertos a compañeros y rivales por igual.

Durante la práctica de bateo previa al duelo de preparación contra los Dragones de Chunichi, Ohtani exhibió una fuerza descomunal al sacar 11 pelotas del parque en apenas 28 swings. La demostración fue de tal magnitud que los jugadores del equipo local interrumpieron sus rutinas para observar con asombro los batazos del jugador de los Dodgers, mientras figuras como el mánager Tatsunami Inoue seguían de cerca cada movimiento de la superestrella nipona.

En el plano competitivo, los Samurai Japan lograron imponerse 5-3 a los Dragones de Chunichi en este compromiso de fogueo. Este resultado sirve como un impulso anímico vital para el combinado dirigido por Hideki Kuriyama, que busca ajustar los últimos detalles de su roster antes del inicio oficial del torneo.

Con el debut fijado frente a Taiwán en el Tokyo Dome la próxima semana, Ohtani parece estar en plenitud de condiciones para defender el campeonato obtenido en 2023. Su impacto trasciende lo deportivo, generando una atmósfera de expectación total en Japón, donde la afición espera que su máxima figura vuelva a liderar el camino hacia la gloria mundial tanto desde la caja de bateo como desde el montículo.

