Aumento salarial en Venezuela: Estos son los montos propuestos en la mesa de trabajo

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, los representantes de gremios empresariales y sindicales del país revelaron cuál es la propuesta para el aumento salarial en Venezuela.

El periodista Román Lozinski entervistó a Tiziana Polesel, Jorge Roig y Tito Blanco, y durante ella hablaron sobre las propuestas para mejoras salariales en el país.

Aumento salarial en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Roig, consejero de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el aumento del salario en Venezuela, aunque están dadas las condiciones para hacerlo, el sistema salarial actual enfrenta diversos obstáculos financieros.

"Aumentar sólo 10 dólares con el cálculo de retroactividad es impagable", aseveró Roig, quien destacó además que se debe hacer una revisión profunda sobre la Ley Orgánica de Trabajo con el fin de adaptar este sistema a la realidad económica actual del país.

Por su parte, la vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, celebra las condiciones actuales de diálogo con el Gobierno venezolano para mejorar el ingreso salarial en el país.

En este sentido, precisa que "un trabajador debería tener un sueldo", dado que el uso de bonos en exceso no genera contribuciones legales.

¿Cuál es el monto propuesto?

Al respecto, Tito Blanco, miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), destacó que "es el momento de oro para el gobierno saldar una deuda que tiene con los trabajadores".

Agrega que estima un monto base como parte del acuerdo de 200 dólares, estableciendo una meta que pueda ubicarse entre los 350 y 450 dólares.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube