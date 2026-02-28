Benfica suspende a cinco socios por insultos racistas contra Vinicius Junior

Suscríbete a nuestros canales

El Benfica ha decidido aplicar «mano dura» para erradicar conductas discriminatorias en su estadio. Tras concluir una exhaustiva investigación interna, el club portugués anunció la suspensión de cinco de sus socios, identificados como responsables de proferir insultos racistas durante el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League.

Esta investigación se inició inmediatamente después de que el delantero brasileño Vinícius Júnior denunciara ante el colegiado haber sido objeto de ataques racistas tras anotar el gol que decidió aquel partido. La directiva del club luso buscaba detectar y sancionar de manera ejemplar cualquier comportamiento que atentara contra la dignidad de los deportistas, desmarcándose así de las actitudes de una minoría de su hinchada.

Por su parte, el aspecto deportivo ya ha tenido consecuencias directas. Gianluca Prestianni, señalado inicialmente en la polémica, cumplió una suspensión provisional impuesta por la UEFA que le impidió participar en el duelo de vuelta. En dicho encuentro, disputado en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso 2-1, sellando la eliminación del equipo portugués de la máxima competición europea.

Con esta decisión, el Benfica busca cerrar un capítulo convulso de su temporada, reafirmando su compromiso con los valores de respeto en el fútbol. El caso, que ha acaparado la atención de los organismos internacionales, queda ahora a la espera de las resoluciones definitivas que pueda emitir la UEFA sobre el expediente disciplinario que aún permanece abierto.

