Plan de gasolina súper premium: usuarios piden aceptar todos los métodos de pago y surtir variedad de combustible

Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) inició un plan piloto para ofrecer a los conductores gasolina Súper Premium de 97 octanos a un precio de $ 1 por litro.

El equipo de 2001 confirmó que el plan comenzó a ejecutarse en algunas estaciones de servicio de Caracas, donde ya se hizo la adaptación de sus infraestructuras para realizar la venta que llega para diversificar la oferta de combustibles y reincorpora un producto de alto rendimiento al mercado nacional.

El encargado de una estación de servicio, quien prefirió mantener su nombre en reserva, incluida en el plan piloto explicó que se realizó "el drenaje completo, es decir, el trasegado del combustible" para poder llenar sus depósitos con gasolina de 97 octanos para la venta.

"La gente ha sido receptiva con el combustible; por supuesto, les ha encantado que sea un combustible de alta gama", dijo. Sin embargo, aclaró que algunos se han quejado por no contar con distintos métodos de pago, debido a que la venta de gasolina de 97 octanos solo puede hacerse con pagos en dólares, y cuestionan los motivos por los que no se venden los dos tipos de combustible, es decir, la súper premium a $ 1 y la premium a $ 0,50.

Algunos usuarios consideraron positivo este nuevo paso en la inclusión de un combustible de mayor calidad. En este sentido, Daniel Palma señaló: "Me parece que esto representa una mejora para el funcionamiento de nuestros vehículos. Es fácil adquirirla porque hay menos vehículos en las bombas; sin embargo, sabemos que es un efecto secundario porque la exigencia del pago en divisas genera que estén así de solitarias".

Foto: David Urdaneta.

Pago exclusivo en divisas

El representante de la estación de servicio ubicada en el este de Caracas indicó que el pago del combustible "debe ser netamente en efectivo y divisas, por órdenes de las autoridades". Al respecto, justificó: "Esas divisas nosotros las recolectamos y las llevamos a unas taquillas del Banco de Venezuela que están dispuestas para recolectarlas en cuentas de Pdvsa".

Gasolina súper premium cuesta $ 1 por litro. Foto: David Urdaneta.

Pese a esto, mencionó que las gasolineras tienen la capacidad para recibir varios métodos de pago en bolívares a través de puntos de venta para tarjetas de débito y crédito, pago móvil, transferencias o efectivo, pero deben esperar a que se les autorice para hacerlo.

Por su parte, el usuario Miguel Guia manifestó: "Difiero un poco en que los métodos de pago sean solo en divisas porque la moneda nacional es el bolívar".

Mientras que el conductor José Alberto Contreras consideró que el precio de la gasolina súper premium "es razonable si lo llevamos a un ambiente de estándares internacionales", donde, al hacer la comparación, se puede determinar que los costos son similares.

Foto: David Urdaneta.

Variedad de combustible

Entre las inquietudes de los usuarios, destaca que solo pueden comprar un tipo de gasolina en las estaciones de servicio incluidas en el plan piloto, lo que les impide elegir lo que más se adapte a sus necesidades.

"El plan piloto me parece bien, pero a la vez no, porque deberían implementar la venta de los dos tipos de gasolina, que trabajen con la premium ( $ 0,50) y con la súper premium ($ 1)", indicó Eduardo González, motorizado.

Mientras que el señor Daniel Palma sugirió que se deben surtir los dos tipos de gasolina en la misma estación de servicio. "Es decir, que se le dé a la gente la posibilidad de escoger qué es lo que desea suministrar a su vehículo; además, podrías decidir qué te influye mejor en el bolsillo".

Al respecto, el propietario de la estación de servicio aclaró: "Esa fue la orden que nos dieron". Precisó que las gasolineras tienen "la infraestructura, la capacidad, el personal y las instalaciones" para vender dos tipos de combustible, con surtidores que pueden programar para dos precios diferentes; sin embargo, no están autorizados para hacerlo.

Foto: David Urdaneta.

Ventas

Por otra parte, los trabajadores de las estaciones de servicio incluidas en el plan piloto de Pdvsa aseguraron que han registrado una disminución en las ventas durante los últimos días. "A nosotros nos bajaron las ventas, de tres cisternas diarias (sobre los 92 mil litros) a 10 mil, 12 mil o 15 mil litros, lo que equivale a un 82 % de merma", indicó uno de los encargados de manera anónima.

Estaciones que forman parte del plan piloto de Pdvsa bajaron sus ventas. Foto: David Urdaneta.

Precisó que esto ha llevado a que los clientes, que han surtido combustible en la misma estación de servicio por años, tengan que migrar a otras gasolineras. Esto no solo tiene que ver con el precio de la gasolina, sino también con el tipo, debido a que, según indica la fuente, no todos los vehículos deben utilizar gasolina de 97 octanos.

Sobre este tema, Emilianis Gutiérrez, encargada de la estación de servicio La Estancia, en Chuao, donde se mantiene la venta de gasolina premium a $ 0,50, destacó que registraron un incremento en sus ventas durante los últimos días. Expresó que comenzaron a llegar clientes que normalmente cargaban combustible en gasolineras que ahora forman parte del plan piloto; entre estos destacan varias empresas, lo que ha derivado en un importante aumento de las ventas.

Fenegas solicita estandarizar los precios

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas) solicitó al Gobierno encargado estandarizar los precios de los combustibles en el país, según lo informado por la agencia Reuters.

A través de una carta, Fenegas declaró una emergencia en el sector debido a lo que los operadores consideran como ganancias mínimas. “Hasta el momento no hemos encontrado una vía de soluciones que nos permitan brindar nuestro servicio de forma segura, continua y rentable, y en este preciso momento, nuestros esfuerzos por ser escuchados han sido infructuosos”, expresaron a través de una carta.

La asociación venezolana de operadores de gasolineras aseguró que solo perciben un centavo de dólar por litro vendido, esto les impide cubrir el pago de salarios y gastos básicos para mantener sus operaciones.

El gremio, liderado por Óscar Prosperi, respalda las solicitudes de los usuarios de permitir la venta de los dos tipos de combustible en las estaciones de servicio y aceptar los métodos de pago en bolívares.

