Gasolina premiun de 97 octanos: conozca el precio y las estaciones de servicios que la venden en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios reportaron a través de las redes sociales la venta de gasolina súper premium de 97 octanos a un costo de $ 1 por litro, en algunas estaciones de servicio de Caracas.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) inició un plan piloto para ofrecer la gasolina premium en La Gran Caracas.

Según reportes en medios, las seis estaciones están ubicadas en el este de la Gran Caracas. Las estaciones son:

El Hatillo

Terrazas del Club Hípico

Tamanaco

Blandín

La Floresta

Altamira

Estas estaciones de servicio comenzaron a suministrar el combustible de 97 octanos desde este lunes 16 de febrero.

Gasolina Premium solo se paga en divisas

Los usuarios que deseen surtir este tipo de combustible deberán pagar solo en divisas en efectivo en cualquiera de las referidas estaciones.

De acuerdo con lo encargados de estas estaciones de servicio, este combustible premium se refina 100 % en Venezuela con aditivos importados que permiten elevar su octanaje.

Los surtidores de estas estaciones de servicio ya están programados para el despacho de la gasolina de 97 octanos bajo esta modalidad de cobro, siendo los únicos en Caracas donde se aplica actualmente el plan piloto.

Se pudo conocer que el combustible está destinado a vehículos con motores modernos de alta compresión o turboalimentados, que requieren un combustible de mayor octanaje.

De acuerdo con los reportes en las redes sociales, esta iniciativa de gasolina premium forma parte de los esfuerzos por diversificar la oferta de combustibles en Venezuela y reintroducir al mercado un producto de alto rendimiento que estuvo ausente durante años.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube