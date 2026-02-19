Asamblea Nacional agenda nueva fecha para la segunda discusión de la Ley de Amnistía

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional agendó la nueva fecha para la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía.

A través de su sitio web el Poder Legislativo difundió un comunicado en el que indica cuándo será la próxima discusión de la mencionada Ley.

Segunda discusión de Ley de Amnistía

De acuerdo con la información difundida en el comunicado del Parlamento, se agendó "la segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del rEglamento Interior y de Debates de la Asmblea Nacional".

En este sentido, indica que la orden del día jueves 19 de febrero a las 4:00 está pautada la segunda discusión de la Ley de Amnistía como parte de la sesión ordinaria.

Difieren segunda discusión

El pasado jueves 12 de febrero, tras aprobar 6 artículos, los miembros de la Comisión Especial de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, no llegaron a un voto unánime sobre el artículo 7.

Luego de debatir sobre el artículo 7, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, llamó a los diputados Jorge Arreaza, presidente de la Comisión; la diputada Carolina Pérez, Stanlin González, Pedro Carreño y Rubén Lima.

La plenaria aprobó por voto unánime que se continuará la sesión ordinaria la próxima semana.

