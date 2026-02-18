El ICE pierde cooperación en estos estados: la medida de emergencia que detiene arrestos locales

Suscríbete a nuestros canales

En un claro desafío a la política migratoria del gobierno federal, varios estados liderados por demócratas han comenzado a deshacer sus acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta acción busca proteger a las comunidades inmigrantes ante el aumento de las redadas y deportaciones impulsadas desde la Casa Blanca en 2026.

Maryland y Nuevo México: estados que ponen fin a los acuerdos 287(g)

Este martes 17 de febrero, el gobernador de Maryland, Wes Moore, firmó una legislación de emergencia que prohíbe de inmediato los acuerdos de cumplimiento migratorio entre las policías locales y el gobierno federal.

"No permitiremos que agentes sin la debida capacitación ni rendición de cuentas reemplacen a nuestros valientes oficiales locales", afirmó Moore durante la ceremonia de firma, según reportes de Associated Press y WYPR News.

Por su parte, Nuevo México aprobó recientemente medidas similares que impiden a los gobiernos estatales y locales mantener contratos para centros de detención del ICE y cancelan los convenios que permitían a oficiales locales desempeñar funciones de agentes migratorios.

Los legisladores de Nuevo México mencionaron como un mal precedente los incidentes ocurridos durante la "Operación Metro Surge" en Minnesota para justificar esta decisión.

Un bloque de resistencia estatal ante las redadas del ICE y deportaciones masivas

Con estas nuevas adhesiones, ya son diez los estados —todos bajo control demócrata— que han implementado políticas estatales activas para frenar la colaboración en el programa 287(g).

Este programa, que permite a las fuerzas policiales locales interrogar y detener a personas bajo sospecha de tener un estatus migratorio ilegal, ha crecido exponencialmente bajo la actual administración federal, pasando de 135 a más de 1.400 acuerdos en todo el país, según datos del ICE consultados por AP.

Maine: introdujo su prohibición el mes pasado

Virginia: La gobernadora Abigail Spanberger recientemente puso fin a los acuerdos estatales firmados por su predecesor.

Nueva York: La gobernadora Kathy Hochul apoya una legislación similar para evitar que la policía local actúe como un brazo del ICE.

Tensiones políticas y presupuesto en juego ante el rechazo a redadas del ICE

Mientras los estados demócratas se muestran más firmes en su postura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha advertido que esto resultará en una presencia "más visible" de agentes federales armados en las calles para compensar la falta de colaboración local.

Al mismo tiempo, en Washington, los líderes demócratas en el Congreso, incluyendo a Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, están condicionando el financiamiento del DHS a cambios significativos en la conducta de los agentes federales, exigiendo el uso de órdenes judiciales y la identificación clara de los oficiales durante los operativos, según informó CBS News.

Esta creciente división resalta el conflicto entre la soberanía estatal y la autoridad federal en un año donde la inmigración sigue siendo el eje central de la disputa política en Estados Unidos.

