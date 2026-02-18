¿Tienes moringa en casa? Estos son los lotes retirados por riesgo de salmonela resistente en EEUU, sepa qué hacer

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud han emitido una advertencia urgente tras detectarse un brote de Salmonella vinculado al consumo de ciertos suplementos naturales medicinales, te contamos los detalles.

Se trata de las cápsulas de polvo de moringa de la marca Rosabella, lo que hace este caso particularmente preocupante para los expertos es que se trata de cepas resistentes a múltiples medicamentos, lo que dificulta su tratamiento convencional.

Hasta este 18 de febrero, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado casos en al menos siete estados:

Arizona, Florida, Iowa, Illinois, Indiana, Tennessee y Washington.

De los casos reportados, casi el 50% ha requerido hospitalización.

El producto bajo la lupa: ¿Qué debes buscar?

El distribuidor, Ambrosia Brands, inició un retiro voluntario de los productos potencialmente contaminados.

Si consumes suplementos naturales, revisa tu despensa inmediatamente:

Marca: Rosabella.

Rosabella. Presentación: frasco blanco de 60 cápsulas con tapa y etiqueta verdes.

frasco blanco de 60 cápsulas con tapa y etiqueta verdes. Canales de venta: sitio web oficial de Rosabella, TikTok Shop, eBay, Shein y otros minoristas en línea.

sitio web oficial de Rosabella, TikTok Shop, eBay, Shein y otros minoristas en línea. Identificación clave (SKU): los lotes afectados comienzan con el número 1356 y terminan en -1 o -2.

los lotes afectados comienzan con el número 1356 y terminan en -1 o -2. Fechas de caducidad: de marzo de 2027 a noviembre de 2027.

¿Qué es la Moringa y por qué es popular?

La moringa es un árbol originario de regiones tropicales cuyas hojas y vainas son ricas en nutrientes.

En la comunidad hispana, es común su uso para tratar afecciones como la hipertensión, el dolor de muelas o las úlceras.

Sin embargo, instituciones como la Cleveland Clinic advierten que, aunque es nutritiva, muchas de las promesas curativas de los fabricantes de suplementos no cuentan con respaldo científico sólido.

La FDA no regula estos productos con la misma rigurosidad que los medicamentos, lo que aumenta el riesgo de contaminación durante el procesamiento del polvo.

Guía para los consumidores

Si tienes este producto en casa o crees haberlo consumido, sigue estos pasos de seguridad:

No lo consumas: incluso si no te sientes mal, desecha el producto de inmediato en una bolsa sellada para que otros (o animales) no tengan acceso a él. Desinfecta: lava con agua caliente y jabón todas las superficies, recipientes o utensilios que hayan estado en contacto con el frasco o las cápsulas. Vigilancia de síntomas: la salmonela puede ser grave, especialmente en niños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios débiles.

Busca atención médica si presentas:

+ Fiebre alta y escalofríos.

+ Diarrea persistente o con sangre.

+ Vómitos y signos de deshidratación.

Puedes reportar cualquier reacción adversa directamente en el portal de la FDA.

Ahora, si vas a ir al médico, debido a que este brote involucra bacterias resistentes a antibióticos comunes, es vital informar que el posible origen de su malestar podría ser el brote de moringa Rosabella, para que se realicen las pruebas de sensibilidad específicas. Si adquiriste el producto a través de plataformas como TikTok Shop o Shein, tienes derecho a solicitar un reembolso. Guarda el comprobante de compra digital.

