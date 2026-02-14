Arranca pago especial para docentes en el Sistema Patria este 13 de enero: conozca el.monto

Este viernes, se dio inicio la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a febrero, dirigido para los directores y docentes que se inscribieron en el Plan de Formación Docente de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.
El beneficio se otorga a través del monedero digital del Sistema Patria.
El Bono correspondiente es de 18.350 bolívares.
Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, febrero 2026.
"Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de Formación "
✅MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 18.350,00 Bs.
El estipendio no se asigna de manera directa y gradual, tampoco se escanea y no se activa a través de la mensajería especial del Sistema Patria.
Requisitos para la inscripción
- Ser docente activo del MPPE.
Estar previamente registrado en la página de autogestión del MPPE.
Tener acceso al correo electrónico utilizado en el registro, asegurándose de que sea una cuenta Gmail, ya que no se aceptarán correos de otros servicios como Hotmail.
No tener activa una VPN y encontrarse físicamente en Venezuela.
Utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox para evitar inconvenientes técnicos.
