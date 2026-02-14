Dinero

Arranca pago especial para docentes en el Sistema Patria este 13 de enero: conozca el.monto

Por Yasmely Saltos
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 08:00 pm
Este viernes, se dio inicio la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a febrero, dirigido para los directores y docentes que se inscribieron en el Plan de Formación Docente de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

 

El beneficio se otorga a través del monedero digital del Sistema Patria.  

El Bono correspondiente es de 18.350 bolívares. 

"Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de Formación "

✅MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 18.350,00 Bs.

El estipendio no se asigna de manera directa y gradual, tampoco se escanea y no se activa a través de la mensajería especial del Sistema Patria.

Requisitos para la inscripción

  • Ser docente activo del MPPE.

  • Estar previamente registrado en la página de autogestión del MPPE.

  • Tener acceso al correo electrónico utilizado en el registro, asegurándose de que sea una cuenta Gmail, ya que no se aceptarán correos de otros servicios como Hotmail.

  • No tener activa una VPN y encontrarse físicamente en Venezuela.

  • Utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox para evitar inconvenientes técnicos.

 

Viernes 13 de Febrero - 2026
