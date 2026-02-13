Suscríbete a nuestros canales

La festividad que honra a George Washington ha pasado de ser una conmemoración solemne a un evento marcado por el consumo comercial bajo el nombre de Día de los Presidentes.

El Día de los Presidentes se celebra este lunes en Estados Unidos, consolidándose como un fin de semana largo dedicado tanto a la historia como a las compras.

Aunque en la actualidad se asocia con grandes descuentos en tecnología y vehículos, su origen legal es estrictamente un homenaje al nacimiento de George Washington. La transición de una fecha de respeto institucional a un fenómeno de mercadeo responde a cambios legislativos realizados en el siglo pasado.

De Washington a el giro hacia el comercio

Originalmente, el Congreso de los Estados Unidos estableció el feriado en 1879 para celebrar exclusivamente el natalicio del primer mandatario del país.

Sin embargo, en 1971 entró en vigor la Ley Uniforme de Feriados de los Lunes. Esta legislación movió varias celebraciones federales a días lunes con el objetivo de fomentar el turismo y la actividad económica mediante fines de semana de tres días.

A raíz de este cambio, la cultura popular comenzó a incluir a Abraham Lincoln —quien también nació en febrero— en los festejos, lo que derivó en el nombre genérico de Día de los Presidentes. Pese a este uso común, el gobierno federal mantiene en sus registros oficiales el nombre de "Cumpleaños de Washington".

La transformación de la fecha ha generado un cambio en la percepción pública. Lo que antes era un día de reflexión sobre el liderazgo nacional, hoy es uno de los periodos de mayores ventas minoristas en el año.

Museos y sitios históricos intentan mantener el enfoque educativo con charlas y recreaciones, mientras que el sector comercial domina la agenda con ofertas en electrodomésticos y muebles.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube