Por inmuebles el descuento es de 25%: En el Hatillo ofrecen tarifa especial para el pago del impuesto a vehículos

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de El Hatillo lanza una serie de propuestas para el pago de impuestos en dicha localidad capitalina. El plan Pronto Pago para el impuesto de inmuebles y vehículos, ofrece descuentos que van desde el 10% hasta el 25%.

Así lo informó el burgomaestre de El Hatillo, Fernando Melena, quien recalcó que hay una prórroga hasta el 31 de marzo para que hatillanos y público en general se pongan al día con los tributos.

En el caso específico de vehículos, informó que el descuento es del 10% y que cualquier ciudadano, sea o no de El Hatillo, puede hacer el pago ante la oficina de Administración Tributaria del municipio.

. Inmuebles Urbanos: Los hatillanos podrán disfrutar de una rebaja del 25% sobre el valor estipulado, facilitando el cumplimiento de este deber sobre la propiedad privada.

• Impuestos de Vehículos : Se prorroga el descuento del 10% para todos los conductores (residentes o no) que formalicen su pago, antes de la fecha límite del 31 de marzo.

Guía para el Contribuyente: ¿Cómo y dónde pagar?

Atención presencial y digital, para facilitar el pago de tributos, a través de canales digitales y físicos:

• Vía Web: Los trámites y pagos pueden realizarse de forma rápida y segura desde cualquier lugar ingresando a www.elhatillo.net.ve/appweb/.

• Sede SUHAT: Centro Comercial Plaza La Boyera, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Con esta iniciativa, la gestión de Fernando Melena reafirma su compromiso de ofrecer soluciones estratégicas, que impacten positivamente en la cotidianidad del vecino.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube