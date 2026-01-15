Pago de impuestos de vehículos en el municipio El Hatillo: enero 2026

Suscríbete a nuestros canales

En el municipio de El Hatillo, los ciudadanos pueden pagar los impuestos de vehículos ingresando a la página web de la Alcaldía de El Hatillo siguiendo una serie de pasos. Es importante que las personas estén al corriente con los impuestos de tu vehículo, para evitar una multa.

La cancelación de este tributo también puede hacerse de forma presencial en la sede del SUHAT, ubicada en la Av. Intercomunal La Boyera, C.C. Plaza La Boyera, nivel NA. Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Asimismo, es recomendable verificar la información más actualizada directamente con las autoridades municipales, ya que los procedimientos de pago de impuestos vehiculares pueden cambiar.

PAGOS EN LÍNEA

Paso 1: hacer el registro en el sitio web de Suhat.

Paso 2: el propietario del vehículo debe enviar a la dirección de correo electrónico de Suhat [email protected] una foto del certificado de circulación del vehículo o del título de propiedad del mismo junto a su nombre, cédula y zona en la que reside.

Paso 3: debe esperar a que Suhat envíe un correo electrónico con la factura y las instrucciones para realizar el pago.

Paso 4: luego deberán iniciar sesión con el usuario en el sitio web de Suhat.

Paso 5: hacer clic en la opción "formas de pago" y seleccionar "formulario de impuesto vehicular" para luego generar el formulario.

Paso 6: puedes cancelar vía transferencia a través de los bancos Bancamiga, Banco Nacional de Crédito, Banesco, Banplus, Banco Plaza, Bancrecer.

Paso 7: luego debe realizar el reporte en la sección "reportes" del menú.

Pagos mediante pago móvil siguiendo estos pasos

Paso 1: la persona recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico con un enlace personalizado.

Paso 2: debe hacer clic en el enlace que redirecciona al portal de pago de Suhat, y luego aparecerá la deuda tributaria.

Paso 3: se debe hacer clic en la deuda y aparecerá la opción de pago móvil.

Paso 4: luego, se deben llenar los campos solicitados para realizar el pago, luego haga clic en enviar pago.

Paso 5: se selecciona en "confirmar" para verificar correctamente la información proporcionada.

Paso 6: finalmente, el sistema generará un archivo PDF con un código QR de los datos del pago confirmado.

