¿Indefinido? Chase Bank cerrará todas las sucursales de EEUU en esta fecha: sepa la razón

La red bancaria de Estados Unidos experimentará un cese masivo de actividades presenciales este próximo domingo 5 de abril de 2026, encabezado por el cierre total de las más de 5,000 sucursales de Chase Bank.

Esta medida responde a la celebración del Domingo de Pascua, una jornada en la que las principales instituciones financieras del país, incluidas Bank of America, Wells Fargo y Citibank, suspenden sus operaciones en ventanilla para observar el calendario festivo.

Aunque la mayoría de los bancos operan con normalidad el Viernes Santo, la paralización dominical obliga a millones de usuarios a reorganizar sus gestiones financieras, ya que cualquier transacción realizada en cajas o depósitos físicos no se procesará oficialmente hasta el siguiente día hábil.

Impacto

El impacto de este parón temporal se extiende más allá del sector financiero, afectando también al comercio minorista y los servicios de mensajería en todo el territorio nacional según detalla The US Sun.

Gigantes como Target, Costco y Lowe's confirmaron que mantendrán sus persianas bajas durante las 24 horas de la festividad, mientras que el Servicio Postal (USPS) y UPS suspenderán la recolección y entrega de paquetes.

Recomendaciones

Ante esta situación, resulta importante que los clientes utilicen las aplicaciones móviles y cajeros automáticos, los cuales permanecerán operativos para consultas y transferencias básicas.

Los expertos recomiendan adelantar cualquier pago de préstamos o movimientos de capital relevantes para evitar retrasos en el reflejo de saldos durante este cierre coordinado.

