Delcy Rodríguez sostiene llamada con el Emir de Qatar: Abogan por la paz y el diálogo en Medio Oriente

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, conversó con Su Alteza el Emir del Estado de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, sobre la crítica situación de inestabilidad y violencia que atraviesa actualmente el Medio Oriente.

Durante el intercambio, Rodríguez transmitió la solidaridad de Venezuela ante la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, advirtiendo que la región se encuentra en un punto de inflexión que podría derivar en una confrontación bélica de mayores proporciones.

Llamado urgente a la diplomacia

La mandataria encargada reafirmó la postura histórica de la diplomacia bolivariana, señalando que la paz solo es posible a través del reconocimiento mutuo y el cese de las hostilidades.

“Reafirmé nuestra firme convicción de que solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino hacia la paz. Expresé nuestros deseos de que las negociaciones se reactiven de manera inmediata y urgente”, manifestó Rodríguez.

Asimismo, enfatizó que cualquier solución debe darse bajo el estricto apego a los principios de soberanía e independencia, valores fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Condolencias por las víctimas civiles

La presidenta encargada expresó sus condolencias y profunda preocupación por la pérdida de vidas civiles en toda la región afectada por el conflicto en marcha.

Por lo que reiteró la necesidad de respetar el Derecho Internacional como única vía para la preservación de la vida y la estabilidad global.