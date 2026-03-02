Cambio radical en Target: la cadena elimina colorantes artificiales de sus cereales a partir de mayo

Suscríbete a nuestros canales

El sector de la alimentación en Estados Unidos (EEUU) enfrenta una transformación acelerada por las nuevas exigencias de los consumidores actuales. Las familias buscan opciones más naturales y libres de aditivos químicos que afecten la salud de los más pequeños.

Las grandes corporaciones del mercado minorista asumen ahora un rol activo en la selección de los ingredientes de los productos que ofrecen. Esta tendencia responde a una demanda creciente de transparencia en el etiquetado y pureza en la composición.

La industria alimentaria observa con atención los movimientos de los líderes del mercado para ajustar sus líneas de producción masiva. Muchos fabricantes ya invierten millones de dólares en investigación para sustituir tintes artificiales por alternativas de origen vegetal.

La empresa minorista confirmó que Target eliminará los cereales con colorantes sintéticos a partir de mayo de este año 2026. Se conoció que la cadena solo permitirá la venta de artículos elaborados sin aditivos artificiales certificados en sus sucursales.

¿Qué marcas afecta el plan por el que Target eliminará los cereales con colorantes?

El movimiento pone presión directa sobre gigantes de la industria como General Mills, empresa que ya inició la reformulación de sus cereales. Productos icónicos como Trix y Lucky Charms deben cambiar sus recetas tradicionales para cumplir con la nueva política corporativa.

Cualquier marca que no adapte sus ingredientes antes de la fecha límite quedará fuera de los estantes de esta importante cadena nacional. Esta decisión llega tras varios años de reducción progresiva de químicos en la oferta de alimentos de la compañía.

Actualmente, el 85% de las ventas de cereales en la tienda ya corresponde a opciones libres de tintes artificiales. El 15% restante deberá ajustarse a los nuevos estándares de pureza para conservar su espacio en los pasillos de desayuno.

¿Por qué Target eliminará los cereales con colorantes sintéticos?

La cadena busca consolidar su imagen como un destino de compras enfocado en el bienestar y la salud integral de sus clientes. Al eliminar estos componentes, la empresa acelera cambios profundos en toda la cadena de suministro de la industria alimentaria.

Expertos en nutrición señalan que esta medida reduce la exposición de los niños a sustancias relacionadas con problemas de hiperactividad. La transición hacia colorantes naturales derivados de frutas y verduras garantiza un producto final mucho más seguro para el consumo.

"Damos un paso firme hacia una oferta más limpia para nuestras familias", explicaron fuentes internas de la organización sobre este giro estratégico. La medida no solo beneficia al consumidor, sino que eleva la competitividad entre los proveedores de insumos naturales.

