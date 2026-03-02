Zapatero ante el Senado: desmiente cobros por mediación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante una comisión de investigación en el Senado de España donde negó haber recibido pagos por su labor de mediación en Venezuela.

Su intervención se produjo en el marco de una investigación parlamentaria relacionada con presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Durante su declaración, Zapatero afirmó que dedicó “miles de horas” al impulso del diálogo político en Venezuela sin obtener ningún tipo de compensación económica.

Insistió en que su participación fue voluntaria y que no recibió dinero ni del Gobierno venezolano ni de la estatal petrolera Pdvsa por sus gestiones.

El exmandatario explicó que viajó en varias ocasiones a Caracas, en promedio una o dos veces al año, como parte de su trabajo de facilitación en procesos de negociación y liberación de detenidos.

También detalló que, en momentos de mayor tensión política, optó por realizar escalas en República Dominicana antes de ingresar a territorio venezolano.

Asimismo, al ser consultado sobre la llegada de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, (hoy presidenta encargada) a Madrid en 2020, manifestó no tener información sobre ese episodio y negó haber estado involucrado en ese hecho.

