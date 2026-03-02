El reencuentro que sacude la farándula: Gloria Trevi y Mary Boquitas juntas otra vez tras más de 30 años

Suscríbete a nuestros canales

Después de más de tres décadas sin compartir escenario, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, conocida artísticamente como Mary Boquitas, protagonizaron un reencuentro público durante un concierto en Los Ángeles que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados del espectáculo latino.

El momento ocurrió ante miles de asistentes cuando Trevi presentó a Portillo como invitada especial. La aparición generó sorpresa inmediata, no solo por la carga simbólica del gesto, sino por el pasado que ambas comparten y que durante años las mantuvo en caminos separados.

Un pasado en común que marcó a la industria

Gloria Trevi y Mary Boquitas formaron parte en la década de los noventa del proyecto musical Boquitas Pintadas, agrupación creada bajo la dirección del productor Sergio Andrade. Aquella etapa artística terminó envuelta en uno de los escándalos más mediáticos del entretenimiento latinoamericano.

A finales de los años noventa e inicios de los 2000, tanto Trevi como Portillo enfrentaron procesos judiciales en Brasil y México relacionados con el caso Andrade. Ambas estuvieron privadas de la libertad y posteriormente fueron liberadas tras resoluciones judiciales. Desde entonces, sus trayectorias profesionales tomaron rumbos distintos y el distanciamiento público fue evidente.

El momento sobre el escenario

Durante el concierto, ambas interpretaron juntas el tema En medio de la tempestad, una canción asociada a los momentos más complejos de su historia. La elección del tema no pasó desapercibida para el público, que respondió con ovaciones y consignas de apoyo.

María Raquenel Portillo tomó el micrófono para agradecer la oportunidad y dirigirse brevemente a los asistentes. La escena incluyó un abrazo entre ambas artistas, sellando un instante que muchos seguidores consideraban improbable después de tantos años sin apariciones conjuntas.

Trayectorias separadas, caminos consolidados

Tras su liberación y regreso a la vida pública, Gloria Trevi reconstruyó su carrera musical con múltiples giras internacionales y producciones discográficas que la mantienen vigente en la industria latina. Su presencia en escenarios de Estados Unidos y América Latina ha sido constante en los últimos años.

Por su parte, María Raquenel Portillo también retomó actividades artísticas y mediáticas, incluyendo proyectos musicales y la publicación de contenidos en los que ha abordado episodios de su historia personal. Aunque ambas habían coincidido en declaraciones públicas en distintos momentos, no habían compartido escenario hasta ahora.

El reencuentro en Los Ángeles marca un nuevo capítulo en una relación que estuvo bajo el escrutinio público durante décadas y que vuelve a ocupar titulares tras una aparición conjunta que pocos anticipaban.

