Jim Carrey recibe el premio a la trayectoria y sorprende a todos con su discurso 

Suscríbete a nuestros canales

Jim Carrey fue reconocido en París por su trayectoria artística y su versatilidad interpretativa, en un acto organizado por la Academia francesa de cine. La distinción destacó su recorrido en la industria y su capacidad para moverse entre registros humorísticos y papeles de mayor carga emocional a lo largo de varias décadas.

Durante la ceremonia, celebrada en la capital francesa, se subrayó la influencia del actor en el cine popular y su permanencia en la pantalla internacional. La institución valoró especialmente su evolución profesional, desde sus inicios en la comedia física hasta interpretaciones que exploraron matices más introspectivos.

Una ovación que marcó el momento

Al subir al escenario para recibir el reconocimiento, Carrey fue recibido con una prolongada ovación por parte del público presente. La reacción del auditorio se extendió durante varios minutos, convirtiéndose en uno de los instantes más destacados del acto.

El actor agradeció el homenaje y dedicó parte de su intervención a su trayectoria artística y a las experiencias que han marcado su carrera. El ambiente en la sala combinó formalidad y cercanía, con una audiencia atenta a cada palabra del intérprete.

Humor y espontaneidad en otro idioma

Uno de los momentos que generó mayor atención fue cuando Jim Carrey decidió dirigirse al público en francés. El actor intentó desarrollar su discurso en ese idioma y, en medio de su intervención, hizo comentarios sobre su propia pronunciación.

Las referencias a las dificultades con la lengua francesa provocaron risas en el auditorio, manteniendo el tono cercano que caracteriza sus apariciones públicas. La combinación de agradecimiento formal y humor espontáneo definió su presencia en el escenario y cerró el acto con aplausos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube