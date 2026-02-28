Último tributo: Nueva York despedirá a Willie Colón con misa en la catedral de San Patricio

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York organizará una serie de actos para despedir al reconocido salsero Willie Colón, figura clave de la música latina.

Sus familiares confirmaron que la despedida combinará espacios íntimos con ceremonias abiertas al público, con el propósito de permitir que tanto allegados como admiradores participen en el homenaje.

El programa contempla varios días de actividades que reflejan la magnitud del legado artístico del músico. La intención es ofrecer un cierre respetuoso, organizado y acorde con la trayectoria que lo convirtió en referente de la salsa a nivel internacional.

Las exequias comenzarán con un velatorio privado el sábado 7 de marzo, destinado exclusivamente a familiares y amistades cercanas. Este encuentro busca brindar un momento de recogimiento y despedida en un ambiente reservado.

Posteriormente, el domingo 8 de marzo, el público general podrá rendir tributo entre las 3:00 pm y las 8:00 pm en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett. Durante ese horario, seguidores del artista tendrán la oportunidad de expresar su respeto y recordar su legado musical.

Misa solemne en San Patricio

La jornada final se celebrará el lunes 9 de marzo con una misa en la Catedral de San Patricio, uno de los templos más emblemáticos de Manhattan.

Se espera la presencia de figuras del ámbito artístico, representantes culturales y admiradores que durante décadas acompañaron la carrera del trombonista y productor, consolidando así un tributo acorde a su relevancia histórica.

Cronograma de actividades

El programa de despedida se desarrollará de la siguiente manera:

7 de marzo: velorio privado con familiares y allegados.

8 de marzo: velatorio abierto al público (3:00 pm a 8:00 pm).

9 de marzo: misa funeral en la Catedral de San Patricio.

Petición especial de la familia

En lugar de enviar arreglos florales, los familiares solicitaron realizar donaciones al Programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Universidad de Columbia.

La iniciativa transforma el homenaje en un gesto solidario que prolonga el impacto positivo del artista más allá del ámbito musical, sumando un componente social a su despedida.

