¿Quién es Andrés Eloy Gómez? El joven venezolano que destaca en Alemania desde la Filarmónica de Berlín

El venezolano Andrés Eloy Gómez, de 23 años y oriundo de Guanare, estado Portuguesa, brilló el pasado 25 de febrero como solista en la prestigiosa Berliner Philharmoniker. Con la ejecución de diversos instrumentos y la responsabilidad de conducir el concierto completamente en alemán, Gómez consolidó un hito para los músicos venezolanos al ser el primer percusionista de su país en presentar un recital propio en este escenario.

Formado desde temprana edad en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Gómez llevó a Alemania la excelencia y disciplina que caracterizan a la institución, mostrando cómo la formación musical venezolana se proyecta internacionalmente.

Una presentación histórica y con sello venezolano

Durante el recital, Andrés Eloy Gómez debutó con el Ensamble Coromoto, integrado por Amadeusz Maksymiuk (piano), Martin Díaz (cuatro, maracas y percusión) y Roshanai Rafāni (daf y tombak). La química entre los músicos fue evidente, y el público germano mostró gran interés por la riqueza rítmica y melódica de la música venezolana.

El programa del concierto incluyó “Crossover” y “Rhythm Song”, con un arreglo inspirado en el Ensamble Atalaya, seguido de dos obras de George Gershwin y dos piezas del compositor venezolano Matías Azpúrua, entre ellas el estreno mundial de “Guayacán”, una composición que integra elementos del merengue venezolano y raíces margariteñas.

El Sistema como cimiento del talento

Andrés Eloy Gómez inició su formación musical a los cinco años en el Núcleo Guanare, inclinándose desde temprano hacia la percusión. Bajo la tutela del maestro Acuarius Zambrano, director de la Escuela Nacional de Percusión, el joven músico desarrolló la disciplina y creatividad que hoy lo distinguen.

Para Zambrano, la trayectoria de Gómez refleja no solo su esfuerzo personal, sino también el impacto de El Sistema en la formación de generaciones de músicos venezolanos: “Él es un ejemplo del trabajo constante y un modelo para quienes siguen sus pasos”, señaló el maestro.

Reconocimiento y apoyo de la comunidad musical

La destacada actuación de Gómez no pasó desapercibida para otros músicos venezolanos residentes en Alemania, incluyendo al contrabajista Edicson Ruiz, quien expresó sus felicitaciones al percusionista. Este respaldo refuerza la relevancia de la presentación como un puente entre la música venezolana y el público internacional.

Desde 2023, Andrés forma parte de la Barenboim-Said Akademie, y considera que este recital representa un logro compartido con todos los miembros de la Escuela Nacional de Percusión, la Sinfónica Simón Bolívar y las orquestas juveniles e infantiles que integró. Su actuación en Berlín es, según sus palabras, “una ventana para mostrar el talento venezolano en Europa y un granito de arena más al legado musical de El Sistema”.

Con su interpretación, Gómez ha dejado una marca histórica, demostrando que el talento formado en Venezuela puede competir y brillar en los escenarios más exigentes del mundo.

