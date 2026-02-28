Natalia Jiménez desata furor en Maiquetía y confirma nuevo disco inédito en plena euforia por su show en el Poliedro

Suscríbete a nuestros canales

La emoción se apoderó del aeropuerto internacional de Maiquetía cuando Natalia Jiménez fue recibida por seguidores que no dudaron en demostrarle que su conexión con el público venezolano sigue intacta. Entre abrazos, palabras de cariño y una evidente felicidad por el reencuentro, la artista no solo agradeció el respaldo de años, sino que soltó una bomba musical: este 2026 llegará con disco inédito.

A pocas horas de su esperado concierto en el icónico Poliedro de Caracas, la intérprete adelantó que sus fanáticos serán testigos de una nueva etapa artística que ya está en plena gestación.

Un recibimiento cargado de emoción en Maiquetía

Desde su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Natalia se mostró cercana y visiblemente conmovida por la recepción. La cantante reiteró en varias ocasiones su agradecimiento hacia quienes han seguido su carrera durante todos estos años, asegurando que cada visita a Venezuela se convierte en una experiencia especial.

La artista destacó que el cariño del público venezolano es algo que siempre la sorprende y la llena de energía. “Siempre que vengo acá la gente se vuelca conmigo”, expresó, dejando claro que el vínculo con sus seguidores trasciende escenarios y generaciones.

El Poliedro se prepara para una noche inolvidable

La expectativa crece de cara al concierto que ofrecerá en el Poliedro de Caracas, uno de los recintos más emblemáticos del país. La propia cantante invitó personalmente al público a no perderse el espectáculo, asegurando que será una velada “maravillosa” que nadie querrá dejar pasar.

El show forma parte de su actual gira, con la que ha venido recorriendo distintos países y reconectando con su repertorio más querido. Sin embargo, esta presentación tendrá un matiz especial: será el escenario perfecto para reencontrarse con un público que la ha apoyado de manera incondicional desde sus inicios.

Nuevo disco en camino y canciones completamente inéditas

Pero la gran revelación llegó cuando Natalia confirmó que este año ya se encuentra trabajando en un nuevo disco inédito. La noticia desató entusiasmo inmediato entre sus seguidores, quienes esperan desde hace tiempo material completamente nuevo de la cantante.

Según adelantó, el proyecto incluirá canciones totalmente nuevas, marcando así una etapa fresca en su carrera. Aunque no dio mayores detalles sobre el sonido o la fecha de lanzamiento, dejó claro que está profundamente emocionada por compartir esta nueva música y por lo que representa en su evolución artística.

Con el Poliedro listo para recibirla y un nuevo álbum en preparación, Natalia Jiménez demuestra que su historia musical está lejos de estancarse. Al contrario, vive un momento de renovación que promete mantenerla en el centro de la escena latina durante todo el año.

