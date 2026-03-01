Polémica declaraciones de Arjona: acusa a padres por auge therian y pide volver a la crianza antigua

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes declaraciones de Ricardo Arjona durante su gira por Estados Unidos generaron una intensa controversia en redes sociales y medios de comunicación.

El cantautor guatemalteco utilizó parte de su espectáculo en el Madison Square Garden para reflexionar sobre los modelos de crianza actuales y compararlos con los que, según relató, marcaron su infancia.

El artista recordó una frase que, según explicó, escuchaba de su madre cuando era niño. Con esa anécdota introdujo su postura sobre la autoridad en el hogar y cuestionó lo que considera una excesiva permisividad de algunos padres en la actualidad.

“Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca”.

Para Arjona, la disciplina tradicional tenía límites más claros que hoy parecen difusos. Durante su intervención, el intérprete señaló que muchos representantes sienten culpa frente a sus hijos y terminan cediendo ante todas sus decisiones.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue cuando Ricardo Arjona hizo alusión al fenómeno conocido como “therian”. El término describe a personas que expresan una identidad vinculada a un animal, asunto que ha generado debates en entornos digitales y educativos.

“de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña, de animalito… lo que se le antoje”.

El fragmento rápidamente se viralizó en plataformas sociales, donde usuarios compartieron opiniones encontradas.

