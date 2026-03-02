De regreso a la cárcel: Shia LaBeouf es arrestado por agresión

Suscríbete a nuestros canales

Lo que prometía ser una noche de fiesta en el Barrio Francés terminó con esposas, una camilla de hospital y un expediente judicial que no deja de crecer. Shia LaBeouf, conocido por sus papeles en Transformers e Indiana Jones, protagonizó un violento episodio durante la madrugada del 17 de febrero que desencadenó su arresto y una batalla legal que se extiende hasta hoy.

Golpes, gritos y una camilla en mitad de la calle

Cerca de la 1:00 a.m., los empleados del Royal Street Inn & R Bar intentaron expulsar al actor por comportamiento agresivo. Una vez en la calle, según el informe policial, LaBeouf golpeó repetidamente con los puños a un hombre. Testigos indican que se alejó, pero regresó minutos después aún más alterado. Allí agredió a un segundo sujeto, propinándole un puñetazo en la nariz que pudo haberle causado una dislocación.

Las imágenes difundidas por TMZ muestran al actor sin camisa forcejeando con un grupo de personas, que intentaban contenerlo a la espera de la policía. Los agentes lo encontraron siendo reducido en el suelo y lo trasladaron a un hospital por lesiones no especificadas. Horas más tarde, ya en la comisaría, fue formalmente acusado de dos cargos de agresión simple.

De la libertad condicional a la camisola de fuerza judicial

A pesar del incidente, LaBeouf fue liberado sin fianza el mismo día. Esa misma noche fue visto nuevamente en Bourbon Street bailando entre los asistentes al Mardi Gras, con los papeles de excarcelación sostenidos en la boca. Sin embargo, la fiscalía no tardó en reaccionar.

El 26 de febrero, la jueza Simone Levine revocó su liberación condicional al conocer detalles que inicialmente no constaban en el expediente, en particular los presuntos insultos homofóbicos proferidos por el actor durante la pelea. La víctima, Jeffrey Damnit —un artista local que vestía maquillaje y delineador— declaró a la AP: “Este tipo quería que estuviera muerto porque uso maquillaje”.

Levine impuso una fianza de 100.000 dólares, ordenó a LaBeouf someterse a rehabilitación por alcohol y drogas, y le exigió pruebas semanales de detección de consumo. La primera prueba, realizada en el mismo juzgado, resultó negativa.

Segundo arresto: el caso no se cierra

Cuando parecía que el proceso se encaminaba, el 28 de febrero LaBeouf fue arrestado nuevamente tras la emisión de una nueva orden judicial por un cargo adicional de agresión simple, también relacionado con la pelea del 17 de febrero. Su abogada, Sarah Chervinsky, declaró que el actor se entregó voluntariamente al conocer la orden y criticó el trato diferenciado: “Una persona común no tendría que pagar más de 100.000 dólares en fianzas ni ser encarcelada dos veces por un mismo incidente menor. LaBeouf no merece trato preferencial, pero tampoco debe ser tratado con más dureza solo por ser figura pública”.

Un historial de sombras y una nueva oportunidad

El altercado en Nueva Orleans no es el primer tropiezo legal de LaBeouf. En 2017 fue arrestado en Georgia por embriaguez y desorden público durante el rodaje de The Peanut Butter Falcon. En 2020 enfrentó cargos por agresión y hurto menor en Los Ángeles. Ese mismo año, la cantante FKA Twigs lo demandó por abuso físico y emocional, un caso que se resolvió extrajudicialmente en julio de 2025.

El actor, que comparte una hija con la también actriz Mia Goth, ha reconocido públicamente sus problemas con la salud mental y el alcohol, relacionándolos con traumas de infancia. Ahora, entre la fianza pagada y la rehabilitación ordenada, intentará que esta nueva tormenta no sea la definitiva en su accidentada carrera.

