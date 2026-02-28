"Lo mató por un puesto de estacionamiento": buscan a venezolano por violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre falleció tras permanecer 14 días internado en riesgo vital, luego se ser víctima de un violento ataque por parte de un ciudadano venezolano, con quien discutió por un puesto de estacionamiento.

De acuerdo con los reportes del caso, el día de los hechos, el agresor golpeó a la víctima en la cabeza con un tubo de hierro, en medio de una discusión por un lugar de estacionamiento.

Ahora, las autoridades buscan al presunto agresor, un ciudadano venezolano, quien se mantiene prófugo.

El caso, que ocurrió el pasado 9 de febrero en la calle 10 de Julio en Santiago de Chile, se hizo público luego de que la esposa de la víctima iniciara una campaña en redes sociales para dar con el paradero del responsable.

“Entrégate asesino. Ayúdenme a hacerlo viral. Golpeó a mi esposo dejándolo grave en la Posta Central, luchando por su vida”, escribió en una de sus publicaciones la mujer afligida.

“Mi marido ni siquiera le levantó las manos, incluso estaba con las manos atrás”, relató la doliente, de acuerdo con la publicación de ADN Radio.

También describió la complejidad del estado de salud de la víctima tras la agresión. “Mi esposo está grave, sigue en riesgo vital”.

Buscan al presunto homicida

Un primo del afectado también difundió imágenes del acusado y señaló que el origen del conflicto “fue por un estacionamiento”. “Mira la estupidez, ahora mi primo está entre la vida y la muerte”, escribió en X cuando la víctima permanecía en la UCI.

Durante las últimas horas, la familia confirmó el deceso. “Cristián falleció el día de hoy, después de 14 días luchando por su vida en la UCI de la Posta Central. Queremos justicia para Cristián. Dejó dos hijas”, publicó el familiar, reiterando el llamado a que el responsable se entregue.

La causa de muerte del agredido fue un infarto cerebral derivado del fuerte golpe, detalló BioBioChile.

La policía chilena y el Ministerio Público de ese país trabajan para dar con el paradero del atacante.

