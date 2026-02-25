Tormenta histórica en Nueva York deja una víctima fatal: hallan el cuerpo de un hombre bajo la nieve

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de un hombre fue hallado en medio de la nieve acumulada en las afueras de un complejo de viviendas en Long Island, en Nueva York.

La Policía del condado Suffolk informó que trabajadores paleaban la nieve frente a un complejo residencial cuando encontraron el cadáver enterrado en la nieve acumulada, cerca de las 3:45 de la tarde de este lunes.

La policía acudió hasta el sitio tras recibir el reporte. La identidad del fallecido no ha sido revelada.

Fuerte nevada cubrió las calles de Long Island

En primera instancia, los detectives indicaron que no se trató de un crimen, pero será la autopsia la que determine la causa de la muerte.

Según el Servicio Meteorológico de EEUU, la mayor parte de Long Island fue azotada con más de 20 pulgadas de nieve por la tormenta del domingo y lunes.

El condado Suffolk se alzó como uno de los más nevados en toda la región, con varias localidades cubiertas por más de 30 pulgadas de nieve acumulada.

Sin vícitmas fatales en la Ciudad de Nueva York

En la ciudad de Nueva York no se reportaron víctimas. “No tenemos conocimiento de ninguna muerte relacionada con esta tormenta de nieve en las calles de nuestra ciudad o en áreas públicas”, dijo ayer el alcalde Zohran Mamdani, citado por New York Post.

La tormenta, que inició a finales de enero y la racha de baja temperaturas posteriores sumaron al menos 25 muertos en la ciudad, la mayoría por hipotermia.

Médicos y meteorólogos recordaron a la población que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños.

La hipotermia es una condición que provoca que la temperatura corporal descienda peligrosamente, por debajo de los 95°F (35°C). La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en un corto periodo de 15 a 30 minutos, dadas las condiciones climáticas.

Autoridades locales indicaron que se esperan nuevas nevadas esta semana. Las actualizaciones del clima pueden consultarse en el portal del National Weather Service (NWS-NY).

