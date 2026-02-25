¿El IRS rechazó tu declaración? Guía paso a paso para corregirla y recibir tu reembolso

Suscríbete a nuestros canales

Presentar tus impuestos puede ser estresante, pero recibir una notificación de rechazo del IRS no tiene por qué ser el fin del mundo. Los datos revelan que aproximadamente el 12% de las declaraciones electrónicas son rechazadas inicialmente debido a errores básicos.

Con un reembolso promedio que ya ronda los $2,476 (un 14% más que el año pasado), actuar rápido es la clave para no retrasar la llegada de tu dinero. Tienes hasta el 15 de abril de 2026 para cumplir con tu obligación fiscal de 2025.

¿Cómo saber si tu declaración fue rechazada?

El IRS suele procesar las notificaciones en un plazo de 24 a 48 horas. Puedes verificar tu estatus de las siguientes formas:

Herramienta oficial: Usa para ver si tu declaración fue aceptada.

Cuenta en línea: Inicia sesión en tu para ver el historial y posibles deudas.

Software de impuestos: Plataformas como TurboTax o Free File suelen enviar una alerta o correo electrónico con el código de error específico.

Los 5 motivos de rechazo más comunes

La mayoría de los problemas se deben a discrepancias de datos. Estos fueron los errores principales en el último ciclo fiscal:

Guía para corregir el error

Si recibes un código como el R0000-500-01 (error en nombre/SSN) o el IND-031-04 (error de identidad), sigue estos pasos:

Identifica el código: Revisa la notificación de tu software; ahí se detallará qué falló. Corrige y reenvía: Si es un error de dedo (dedazo) en un número o nombre, corrígelo en la plataforma y vuelve a enviarlo electrónicamente. El 70% de los rechazos se solucionan así. Vía postal: Si el sistema te indica un rechazo por duplicado (posible robo de identidad), es probable que debas imprimir tu declaración y enviarla por correo físico. Atención al fraude: Si el IRS sospecha de robo de identidad, te enviarán una carta oficial por correo postal con instrucciones específicas. No ignores estas cartas.

Fechas límite críticas

No dejes que el tiempo se agote. Si tu declaración es rechazada cerca del 15 de abril:

Tienes 5 días adicionales para corregir errores y reenviar por vía electrónica.

Si debes enviar por papel, asegúrate de que el sobre tenga el matasellos antes de la fecha límite o dentro de los 10 días posteriores a la notificación de rechazo.

