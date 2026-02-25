Corte de Apelaciones de EEUU reactiva beneficio migratorio: sepa quiénes aplican

Suscríbete a nuestros canales

La Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Georgia emitió un fallo que reabre la esperanza para cientos de miles de inmigrantes, principalmente de origen cubano, que ingresaron a Estados Unidos y recibieron el formulario I-220A.

Al anular dos órdenes previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), el tribunal determinó que posee la jurisdicción necesaria para revisar bajo qué sección de la ley fueron procesados estos extranjeros al ser liberados tras su detención fronteriza.

Esta resolución es importante porque invalida criterios anteriores que bloqueaban el acceso a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. El fallo devuelve el caso a la BIA para que emita un nuevo pronunciamiento definitivo sobre el estatus legal de estos solicitantes según informó Univisión.

Impacto

Actualmente, se estima que cerca de 380,000 personas se encuentran en este limbo jurídico, enfrentando un riesgo constante de detención o deportación bajo las políticas de "tolerancia cero" de la administración actual.

Expertos legales en Miami sugieren que, aunque el fallo no otorga la "green card" de forma automática, representa un avance significativo al cuestionar precedentes como Matter of Cabrera, que negaba la equivalencia de la I-220A con un "parole".

Recomendaciones

Mientras el sistema judicial resuelve el fondo del asunto, los abogados recomiendan a los afectados mantener sus defensas activas y argumentar sus solicitudes de ajuste de estatus.

Recomiendan hacerlo basándose en esta nueva apertura de la corte federal, la cual busca evitar la fragmentación y prolongación innecesaria de los procesos de expulsión.

