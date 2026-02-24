Evita fraudes migratorios: descubre herramientas para encontrar ayuda legal segura en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo donde las políticas migratorias están en constante cambio, buscar asesoría legal se vuelve una prioridad para miles de familias.

Sin embargo, la desesperación y la falta de información pueden abrir la puerta a personas sin escrúpulos que intentan aprovecharse a través de engaños.

Para proteger su patrimonio y su estatus legal, es crucial saber identificar quién realmente tiene la autoridad para representarlo ante las autoridades estadounidenses.

El peligro de los "notarios" en Estados Unidos

Muchos inmigrantes cometen el error de confiar su proceso a un notario público. En varios países de América Latina, el título de "notario" implica una formación jurídica avanzada y autoridad legal; sin embargo, en Estados Unidos, el papel es completamente diferente.

Como explica el portal especializado Enlace Latino NC, un notario en Estados Unidos solo tiene la función de presenciar la firma de documentos y verificar identidades.

De hecho, la ley prohíbe estrictamente que los notarios ofrezcan consejos legales, completen formularios de inmigración o actúen como abogados.

Confiar en ellos para un trámite migratorio no solo es arriesgado, sino que puede llevar a la deportación o al rechazo permanente de una solicitud debido a errores técnicos.

¿Quiénes pueden ofrecer asesoría legal legítima?

Solo hay dos tipos de profesionales que están autorizados para manejar casos de inmigración y ofrecer consejos legales válidos:

Abogados de Inmigración: Son los profesionales que tienen licencia para ejercer el derecho en cualquier estado de Estados Unidos.

Representantes acreditados: Estas son personas que trabajan para organizaciones sin fines de lucro y que cuentan con la aprobación oficial del Departamento de Justicia (DOJ).

Si quieres asegurarte de que un representante acreditado es legítimo, Enlace Latino NC sugiere que consultes el listado oficial del Departamento de Justicia.

En este registro, puedes buscar el nombre de la persona u organización para confirmar que están autorizados a ayudar a la comunidad con trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Herramientas para encontrar abogados de inmigración de manera segura

Si estás en la búsqueda de un abogado pero no sabes por dónde comenzar, la American Bar Association (ABA) o Asociación de Abogados de Estados Unidos, establece los estándares éticos de la profesión.

Esta organización ofrece herramientas para localizar ayuda legal confiable y oficinas de servicios legales financiadas por el gobierno federal, que asisten a personas de bajos ingresos.

Además, organizaciones como el Consejo de Inmigración de Estados Unidos y herramientas de búsqueda por código postal te permiten encontrar profesionales cercanos a tu hogar que tengan una trayectoria comprobada.

Consejos clave para evitar estafas

Para protegerse de los estafadores, siga estas recomendaciones basadas en la información de Enlace Latino NC:

No firme documentos en blanco: Nunca ponga su firma en un formulario que no esté completamente lleno.

Nunca ponga su firma en un formulario que no esté completamente lleno. Exija un contrato por escrito: Un profesional legítimo siempre le proporcionará un contrato que detalle los servicios y costos.

Un profesional legítimo siempre le proporcionará un contrato que detalle los servicios y costos. Pida copias de todo: Tiene derecho a conservar una copia de cada documento que envíe a las autoridades.

Tiene derecho a conservar una copia de cada documento que envíe a las autoridades. Desconfíe de las promesas milagrosas: Si alguien le promete un resultado específico (como una "Green Card" en un tiempo récord), es muy probable que sea una estafa.

