¿Venezuela o EEUU? Fiscalía revela dónde está detenido Tareck El Aissami

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, salió al paso de las informaciones que circularon en diversos medios internacionales y plataformas digitales, las cuales aseguraban que el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, se encontraba bajo custodia en Estados Unidos. El máximo representante del Ministerio Público ratificó que el exfuncionario permanece detenido en el territorio nacional, enfrentando el proceso penal correspondiente.

Desmentida a las versiones internacionales

Saab calificó como "fake news" y "campañas de desinformación" las publicaciones que sugerían que El Aissami había sido trasladado a suelo estadounidense como parte de un supuesto acuerdo de colaboración. El Fiscal fue enfático al señalar que el exministro se encuentra en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado venezolano, bajo estrictas medidas de seguridad.



"Ratificamos ante el país y la comunidad internacional que este ciudadano está siendo procesado por la justicia venezolana por los graves delitos de corrupción y traición a la patria en la trama PDVSA-Cripto", afirmó el titular de la acción penal.

Garantías procesales

El Fiscal General aseguró que el Estado venezolano garantiza el debido proceso y que los avances de la investigación se informan de manera oportuna a través de los canales oficiales. Asimismo, instó a la colectividad y a los medios de comunicación a no hacerse eco de informaciones sin fundamento que buscan "generar zozobra y manipular la opinión pública sobre la lucha contra la corrupción".

