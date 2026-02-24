Oleada migratoria en el Mediterráneo: rescatan a 127 personas frente a las costas de España

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada de intensa actividad para los servicios de emergencia españoles, al menos 127 migrantes fueron rescatados este martes tras ser interceptados en siete embarcaciones precarias cerca de las Islas Baleares.

El operativo, que inició de madrugada y se extendió hasta el mediodía, refleja un incremento en el flujo de esta ruta específica del Mediterráneo.

Despliegue en el sur de Baleares

La Guardia Civil y los servicios de Salvamento Marítimo detallaron que el grupo de personas rescatadas tiene diversos orígenes: 71 personas magrebí: que viajaban en botes interceptados en zonas como Formentera y el sur de las islas, mientras que 56 migrantes subsaharianos fueron localizados en distintas embarcaciones durante la mañana.

A pesar de las condiciones del mar, las autoridades confirmaron que los interceptados se encuentran en aparente buen estado de salud y fueron trasladados a los centros de atención temporal en las islas para recibir asistencia humanitaria.

Baleares: ua ruta al alza

Aunque las cifras globales de migración irregular hacia España muestran una tendencia a la baja, el archipiélago balear está experimentando un comportamiento atípico. Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de 2026 ya han sido localizadas 30 embarcaciones en la zona, sumando un total de 538 migrantes.



Esta realidad contrasta con el panorama nacional del 2025, año en el que España cerró con 36.775 llegadas irregulares (un descenso del 42,6% respecto a 2024). Este alivio se debió principalmente a un desplome del 62% en la ruta de las Islas Canarias, lo que sugiere que las redes de tráfico de personas están moviendo sus puntos de destino hacia el Mediterráneo balear.

Cifras en descenso en 2026

Pese al incidente de este martes, las estadísticas generales de enero muestran que la migración hacia España sigue cayendo en comparación con el mismo mes del año pasado, con un reporte de 2.267 personas frente a los registros más altos de 2025.

Con información de EFE.

