Música, emoción y trayectoria: El Sistema celebra 51 años con un concierto gratuito, conoce los detalles aquí

Tras un mes de programación ininterrumpida, salas llenas y una respuesta masiva del público, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela se prepara para la clausura oficial de su 51º aniversario. El cierre de esta celebración musical tendrá lugar en la emblemática Sala Simón Bolívar, escenario que durante febrero se convirtió en punto de encuentro entre generaciones unidas por la música.

La responsabilidad de este concierto final recae en la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la batuta del maestro Christian Vásquez, quien regresa al país para dirigir una velada concebida como símbolo de continuidad, excelencia y proyección artística.

El concierto por el 51º aniversario se realizará este sábado 28 de febrero, a las 4:00 de la tarde, con entrada libre y aforo limitado, y contará con la participación especial de la cornista Paola Navarro como solista invitada, en un programa que apuesta por la claridad sonora y la exigencia técnica.

Un repertorio que apuesta por la transparencia

Para esta ocasión, Christian Vásquez ha diseñado un programa que se aleja de las grandes masas orquestales y se enfoca en la precisión, la limpieza del sonido y el equilibrio entre secciones. Se trata de un repertorio que expone a los músicos y exige una conexión absoluta entre cada instrumento.

La selección reúne obras de Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms, tres pilares de la música clásica cuya genialidad se expresa a través de la forma, la sutileza y la arquitectura musical.

Mozart al centro y una solista protagonista

Uno de los momentos más esperados de la tarde será la interpretación del Concierto N.° 3 para corno en Mi bemol mayor, de Mozart, obra que estará a cargo de Paola Navarro como solista. Su participación aporta un matiz especial a la velada, al tratarse de una pieza que combina virtuosismo, lirismo y una delicada interacción con la orquesta.

El programa incluye además la Sinfonía N.° 25 en Sol menor, una de las composiciones más intensas del catálogo mozartiano, donde la energía y el dramatismo dialogan con la frescura juvenil del compositor, ofreciendo al público una experiencia musical vibrante y exigente.

Haydn, Brahms y el peso simbólico de la clausura

La velada se abre con la Obertura La isla deshabitada de Haydn y culmina con las Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn, Op. 56, de Brahms, una obra que pone a prueba la cohesión, la madurez y la solidez interpretativa de la orquesta.

Esta elección musical no es casual. Funciona como metáfora del momento que vive El Sistema: respeto por la tradición, dominio técnico y una visión clara hacia el futuro. Más que un cierre, este concierto se presenta como el primer paso de los próximos cincuenta años de historia musical.

Un aniversario respaldado por el público

Durante todo el mes de celebración, el 51º aniversario de El Sistema estuvo marcado por una respuesta contundente del público. Cada concierto, con entrada gratuita, logró llenar la Sala Simón Bolívar, confirmando el arraigo de la institución en la vida cultural del país.

La programación incluyó desde estrenos contemporáneos y homenajes emotivos hasta grandes obras del repertorio sinfónico universal, consolidando una oferta diversa que reafirma el compromiso de El Sistema con la calidad artística y la formación integral de nuevas generaciones.

La clausura de este sábado no solo celebra 51 años de trayectoria, sino que reafirma una promesa: seguir llevando música del más alto nivel a cada rincón de Venezuela y del mundo, formando no solo intérpretes, sino ciudadanos comprometidos con la cultura y la excelencia.

