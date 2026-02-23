“No me lo puedo creer”: así celebró Jennifer López el cumpleaños 18 de sus gemelos

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López conmemoró este fin de semana la mayoría de edad de sus mellizos, Emme y Max Muñiz, con un nostálgico mensaje en redes sociales.

Un parto bajo la tormenta

La artista de 56 años recordó el día exacto de su nacimiento en febrero de 2008, cuando una intensa nevada cubría Nueva York. "Nacieron en medio de la noche, en medio de la mayor y más hermosa tormenta de nieve que Nueva York había visto en años", escribió. "Recuerdo estar en el coche mirando por la ventana… era como si Dios se asegurara de que entraran en un mundo lleno de magia pura".

"Coconuts" y un vínculo inquebrantable

En la publicación, acompañada de un video con la canción "18" de One Direction, López expresó su asombro ante el paso del tiempo y destacó las cualidades de sus hijos: "Son tan bondadosos, generosos y amorosos".

Utilizando el apodo cariñoso "coconuts" para referirse a ellos, la "Diva del Bronx" reafirmó la fortaleza de su núcleo familiar: "Siempre hemos sido los tres. Hemos estado en este viaje juntos. No importa cuán grandes se hagan, así será siempre".

