“Es una clasificación baja para Venezuela”: Emely Barile se sincera sobre el Reina Hispanoamericana 2026

La madrugada de este domingo 22 de febrero, mientras la mayoría de Venezuela dormía, Emely Barile enfrentaba sola sus pensamientos en Bolivia. La representante criolla, que horas antes había quedado como quinta finalista en el Reina Hispanoamericana 2026, utilizó sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre la experiencia del certamen.

"Cuando me nombraron, pensé en Venezuela"

En un video compartido a través de sus redes sociales, la influencer y modelo de 23 años, oriunda del estado Carabobo, se sinceró sobre lo que sintió en el momento exacto en que anunciaron su posición en el certamen celebrado en el Fexpocruz de Santa Cruz.

"Cuando me nombran de quinta finalista, lo primero que pensé fue: esta clasificación es muy baja para Venezuela. No pensé en mí, no pensé 'ah, quiero la corona'. Pensé fue en Venezuela", confesó.

La presión por representar a un país con siete coronas en la historia del certamen —el más exitoso— pesó más que cualquier ambición personal. "Tenía mucho miedo de ver el teléfono, estaba temblando. No solamente porque perdí o porque no quedé más alto, sino por esa presión", reveló.

El apoyo en redes

Lo que encontró al desbloquear su teléfono fue completamente distinto a lo que temía. "Al ver el teléfono y tantas personas diciéndome 'merecías ganar' o 'merecías un puesto más alto, lo hiciste increíble', me hizo sentir muy bien", expresó visiblemente emocionada.

Ese respaldo no solo llegó desde Venezuela. "No solamente pasó en las redes, sino en persona. Tenía un equipo de aquí de la organización, o sea, gente que conocí aquí, todos me abrazaron diciéndome 'merecías más, merecías más, lo hiciste increíble'". El reconocimiento de sus propias compañeras y del equipo boliviano fue, según sus palabras, un consuelo inesperado.

Una noche sin arrepentimientos

A diferencia de lo que suele ocurrir tras una derrota, Emely aseguró que en ningún momento se preguntó qué le faltó. "Nunca en mi mente me faltó, nunca me pasó el 'qué me faltó'. Gracias a Dios, nunca tuve ese pensamiento. Yo siempre estuve muy firme".

Su relato contrasta con la tensión de las horas previas. "La noche final, antes, me pasaron 10 mil cosas que les voy a contar en un video de YouTube que voy a hacer largo. Puede ser un poco polémico, pero quiero drenar todo lo que yo sentí", adelantó.

Sobre su desempeño en el escenario, no guardó autocrítica pero sí orgullo. "Me gocé el opening, como no tenía ninguna idea, me lo gocé. Yo no sé bailar. Y me lo gocé. Me encanta que tengo unas muecas... pero es porque me lo estoy viviendo", dijo refiriéndose a sus gestos durante las presentaciones.

Un resultado agridulce en medio de la polémica

La noche del sábado 21 de febrero, la corona del Reina Hispanoamericana 2026 fue para Kimberly de Boer, representante de Curazao. El cuadro de honor lo completaron:

Virreina: Colombia, Martha Isabel Otero

1ra finalista: República Dominicana

2da finalista: México

3era finalista: Puerto Rico

4ta finalista: Perú

5ta finalista: Venezuela, Emely Barile

6ta finalista: Nicaragua

A pesar de no alcanzar la octava corona para Venezuela, Barile tuvo una participación destacada a lo largo de la velada. Superó los cortes de top 13 y top 8, y su respuesta en la ronda de preguntas —sobre migración, un tema que conoce de cerca por ser venezolana— fue una de las más aplaudidas de la noche.

Horas antes del certamen, se había viralizado el momento en que la representante venezolana posó con su imponente traje típico, un homenaje al artista cinético Carlos Cruz-Diez que deslumbró en las redes sociales.

El futuro: Miss Gira Venezuela y más allá

Lejos de retirarse, Emely confirmó que continuará en el circuito de concursos. "Para los que no confían, no importa. Gracias por unirse en el camino. Para los que aún no confían, vamos a vernos en el Miss Grand Venezuela, porque yo sigo participando", anunció.

La influencer, que representará al estado Nueva Esparta en el Miss Grand Venezuela, dejó claro que este mundo la apasiona. Aunque admitió que si no fuera por este camino, "ya creo que no seguiría los certámenes", aseguró que su paso por el Reina Hispanoamericana fue "maravilloso".

Un antes y un después

"Espero haber dejado esa constancia de que las cosas se pueden lograr indiferentemente de mi estatura", reflexionó antes de despedirse de sus seguidores. Con la promesa de un video extenso donde contará "todo lo que pasó por su cabeza", Emely Barile cierra este capítulo con la frente en alto, el cariño de un país que la apoyó y la certeza de que, como ella misma dijo, "Venezuela siempre va a ser Venezuela".

